Stop alla nuova area cani del Parco della Pace, troppo vicina a scuola e case

Nella mattinata di lunedì 30 aprile il vice sindaco Giuseppe Berlino e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Scaffidi, accompagnati dal personale dell’ufficio tecnico comunale, si sono recati per un ulteriore sopralluogo presso il Parco della Pace, per verificare lo stato dei lavori relativi alla realizzazione della nuova area cani, che andrà a sostituire le due attualmente esistenti ai margini dello stesso parco.

Il sopralluogo si è reso necessario poichè, contrariamente a quanto era stato deciso dalla giunta, i lavori hanno avuto inizio in una zona diversa rispetto alle attese.

Già a fine della scorsa settimana si era provveduto a richiedere alla ditta appaltatrice l’interruzione dei lavori, anche a seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini che avevano, giustamente, manifestato perplessità relative alla nuova ubicazione proprio nei pressi del plesso scolastico.

Con il sopralluogo odierno è stato pertanto dato mandato agli uffici di relazionarsi con l’impresa per spostare il luogo di realizzazione dell’area cani in una zona più centrale dello stesso parco, tale da risultare più distante sia dallo stesso plesso scolastico che da edifici residenziali presenti in zona.