Lavori sul tetto di Villa Ghirlanda e per il pavimento della scuola Morandi

La giunta ha approvato durante l'ultima seduta due importanti progetti di fattibilità tecnico economica.

Il primo riguarda i lavori di rinforzo e risanamento conservativo degli elementi portanti della copertura in legno del corpo centrale di Villa Ghirlanda Silva.

Questo intervento è stato concordato con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e si è reso necessario per il deterioramento del materiale. La spesa prevista è di 36mila euro.

L'altro progetto interessa l’ingresso della scuola secondaria di primo grado Morandi, dove è prevista la messa in sicurezza della soletta portante il pavimento.

Le opere riguarderanno in particolare la demolizione completa della soletta ammalorata e il suo rifacimento, oltre alla creazione di nuovi scoli per l’acqua piovana. L'impegno di spesa previsto è pari a 94mila euro.

Il sindaco Giacomo Ghilardi, che detiene la delega ai lavori pubblici, spiega: «È un nostro impegno e dovere tutelare e salvaguardare il patrimonio pubblico. La residenza storica è un bene prezioso per il suo valore storico-artistico, simbolo della cultura e dell'identità cittadina, così come gli edifici scolastici non possono essere trascurati. La sicurezza dei ragazzi è sempre al primo posto».