Il centro sportivo Delle Rose rinasce con padel, calcetto, calcio e tennis

Il centro sportivo delle Rose a Cinisello Balsamo si rigenera e si trasforma, ampliando la sua offerta di servizi.

In questi giorni è stato approvato dalla giunta comunale lo studio di fattibilità tecnica ed economica presentato dalle 5 realtà (Polisportiva Lombardia 1, Limonta Sport, Palauno, HSS e centro medico Pioltello) che, in partenariato, si sono aggiudicate la gestione dell’impianto, con il massimo del punteggio previsto dalla gara.

Si tratta di un progetto importante, innovativo e di grande rilievo che può favorire il rilancio della città e aumentarne l’attrattività, dall’investimento ingente di 2,2 milioni di euro.

L’intervento permetterà di riqualificare una struttura ormai datata e di mettere a disposizione della città una struttura sportiva più moderna, funzionale, capace di rispondere alle diverse esigenze del pubblico, con un’offerta di servizi che abbraccia anche gli ambiti educativo, didattico e riabilitativo.

Il nuovo centro potrà ospitare più attività: oltre al calcio e al tennis anche il padle. Quest’ultimo risulta essere uno sport particolarmente richiesto, le cui strutture di gioco attualmente non risultano presenti a Cinisello Balsamo e che, quindi, una volta realizzate, potranno attrarre utenti anche da fuori.

A ciò si aggiunge l’offerta di uno spazio di medicina e scienza dello sport che darà un valore aggiunto.

Il sindaco Giacomo Ghilardi racconta: «Stiamo realizzando un altro grande progetto per la città di Cinisello Balsamo, che darà un’ulteriore impronta del cambiamento».

Il primo cittadino aggiunge: «La rigenerazione di questo impianto ci permetterà di migliorare e diversificare l’offerta di servizi sportivi rivolti non solo ai cittadini cinisellesi, ma anche di essere un punto di riferimento attrattivo per i Comuni vicini, con un progetto valido dal punto di vista tecnico e nello stesso tempo sostenibile in termini economici».

L’intervento punta rilanciare il centro sportivo mediante una serie di opere funzionali al recupero di strutture ormai superate e degradate, alla messa in sicurezza e adeguamento alla normativa dei diversi ambienti e all’efficientamento energetico, con l’installazione di nuovi corpi illuminanti e impianti fotovoltaici.

In concreto gli interventi di manutenzione straordinaria interesseranno le due strutture polivalenti coperte: la prima ospiterà un campo per il calcio a 5 e il tennis; la seconda accoglierà un campo centrale di padel, valido anche per le gare.

Il campo da calcio a 7 scoperto verrà riqualificato con il ripristino del manto di erba sintetica. L’intervento più corposo riguarderà il campo da calcio a 11 che verrà completamente riconfigurato per ospitare 8 campi da padel: 2 campi scoperti e 2 strutture coperte che ospiteranno 6 campi.

La tribuna verrà completamente riqualificata come spazio più versatile per accompagnatori e spettatori o per la sosta.

Un’altra importante novità riguarda l’apertura di un centro medico specializzato in medicina e scienza dello sport.

Verrà rinnovata anche la palazzina che ospita gli spogliatoi, sistemati il locale bar e l’area esterna con la sostituzione della recinzione e la realizzazione di nuovi camminamenti sia interni che esterni alla struttura.

A corredo del centro sportivo è prevista la realizzazione di un nuovo parcheggio che verrà collocato in prossimità del nuovo accesso da via Giovanni Prati.