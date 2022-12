"Insieme per il sociale", sito e logo nuovi, al via il progetto comunicativo

Nuovo sito, nuovo logo e un progetto di comunicazione per informare e raccontare i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati a tutti i cittadini Cinisello Balsamo.

È online il nuovo sito di "Insieme per il Sociale", l’azienda speciale consortile che gestisce i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati dei Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino.

Insieme al sito e al nuovo logo, è stato lanciato il progetto di comunicazione dell’azienda e durante la presentazione avvenuta prima di Natale sono intervenuti Valeria De Cicco (presidente dell'assemblea consortile dell’azienda e assessore ai servizi sociali del Comune di Cinisello Balsamo), Luigi Leone (direttore generale di Insieme per il Sociale) e Pietro Coerezza, referente per la comunicazione dell’azienda consortile (assieme nella foto qui sotto, ndr).

Valeria De Cicco ha commentato: «La comunicazione ha un ruolo strategico: consente di far conoscere i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati da "Insieme per il Sociale" e nello stesso tempo permette al mondo della fragilità di essere meglio rappresentato, favorendo così il percorso di integrazione».

Luigi Leone ha aggiunto: «Un sito riprogettato pensando alle persone e alle famiglie che usufruiscono dei nostri servizi. Un sito comunicativo, facile da navigare e che permetta di avere accesso il più facilmente possibile a tutte le informazioni necessarie. Ma il sito è solo un tassello che si inserisce in un progetto di comunicazione che mira informare, ma anche a far conoscere i nostri servizi e a raccontare quello che accade».

Il progetto di comunicazione ha, come suggerisce il suo titolo, l’obiettivo di comunicare e raccontare i servizi gestiti dall’azienda, ma anche le attività e la vita che vi si svolge, come una parte delle attività e della vita che delle città coinvolte, in cui accade qualcosa che riguarda l’intera comunità.

Per fare questo è stato presentato oltre al nuovo logo, un piano che prevede la diffusioni di informazioni di servizio, comunicazioni da parte delle istituzioni, ma anche racconti e testimonianze della vita e di quello che accade all’interno di ciascun servizio.

Strumenti per la diffusione saranno non solo il nuovo sito web, ma anche pagine social e una newsletter dedicata e diffusa anche tramite i canali dei diversi Comuni dell’azienda consortile.