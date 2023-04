Quartiere Sant’Eusebio, arriva c.offe.e, il nuovo sportello per i cittadini

Un nuovo servizio dedicato a cittadini e famiglie, sviluppato nell’ambito del progetto "c.offee.e - la comunità: un’offerta di opportunità ed esperienze".

Da venerdì 31 marzo ha aperto il nuovo sportello all’interno del quartiere Sant’Eusebio in via Alberto da Giussano 3/C che diventa la seconda sede del progetto c.offe.e all’interno del Comune di Cinisello Balsamo.

Il progetto c.offee.e si rivolge all’ambito territoriale dell’ azienda speciale "Insieme per Il Sociale", coinvolgendo i comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino in collaborazione con diversi soggetti del terzo settore che operano sul territorio, quali ASP Mazzini, Cooperativa A&I, Cooperativa Sociale Stripes e cooperativa Il Torpedone.

La volontà è quella di mettere le persone al centro e creare uno spazio in cui offrire supporto, ascolto e tempo per fermarsi a ragionare insieme sulla propria situazione personale, lavorativa e familiare, cercando nuove opportunità e spunti per ripartire.

Ci si può rivolgere allo sportello per ricevere supporto nella ricerca del lavoro, imparare a gestire correttamente il budget familiare, gestire in autonomia pratiche, prenotazioni e pagamenti online verso enti pubblici e sanitari, oppure affrontare problematiche dell’essere genitori.

Lo sportello sarà aperto dal lunedì al giovedì, dalle ore 10 alle ore 13, ad accesso libero. Per contatti: telefono 02.50020829, mail: progettocoffee@gmail.com.