Riqualificazione piazza Gramsci, entro l’anno il progetto diverrà definitivo

Approvate dalla giunta comunale di Cinisello Balsamo le linee guida per la riqualificazione della storica piazza Gramsci.

Prende dunque il via l’iter che porterà entro la fine dell’anno alla redazione del progetto definitivo. Proprio dagli incontri, dal dialogo e dal confronto con i cittadini, i commercianti, le associazioni e gli stessi residenti della piazza, in questi ultimi anni di legislatura Ghilardi, si è deciso di partire per realizzare una nuova proposta progettuale che possa rispondere alle esigenze e andare incontro ai desiderata di tutti.

Il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore all’urbanistica Fabrizia Berneschi spiegano: «Alla luce del fatto che abbiamo ereditato un progetto di riqualificazione che era stato calato dall’alto, non condiviso e stilato senza ascoltare il parere dei cittadini, abbiamo voluto partire da un lavoro di confronto».

Poi proseguono: «Attraverso il dialogo costante con i principali fruitori, con chi vive e opera in città abbiamo compreso le principali esigenze e definito le priorità. Sulla base di un indirizzo politico preciso, quindi abbiamo dato mandato al servizio urbanistica di redigere le linee guida».

Il nuovo concept della piazza si basa su quattro elementi guida fondanti.

L’attraversamento della piazza: ovvero l’individuazione di una direttrice principale, delineata da una nuova pavimentazione, che diventa un veicolo di socializzazione e connessione in grado di favorire l’interazione tra chi passeggia e gli spazi dedicati ai dehors, appositamente concepiti, delle attività commerciali.

Il verde e l’ombreggiamento: un complessivo ripensamento del verde con una maggiore attenzione alla permeabilità degli spazi e l’arredo con nuove sedute ombreggiate in modo da rendere l’ambiente adatto sia alla sosta che all’attraversamento.

Il nuovo sagrato: concepito come ambito protetto da valorizzare, con l’intento di migliorarne l’accessibilità e la fruibilità con nuovi accessi dalla viabilità esistente.

La piazza aperta: dotata di una nuova pavimentazione come tratto distintivo a copertura dell’attuale cemento stampato degradato, in cui verrà riproposto il disegno ovale della “perla” attraverso nuovi elementi di arredo urbano che possano adattarsi alle svariate attività che si svolgono nei diversi periodi dell’anno, da realizzare in modo innovativo e funzionale.

Sindaco e assessore concludono: «Stiamo parlando del cuore della città, di una piazza storica. Il cambiamento non riguarda solo il progetto, ma soprattutto il metodo. Siamo ripartiti dal confronto perché venga realizzata una piazza per tutti. I cittadini devono tornare ad amarla».