15 milioni di euro per rilanciare i quartieri Crocetta e Balsamo

Un altro importante passo è stato compiuto nell'iter necessario che porterà alla realizzazione del progetto di sviluppo sostenibile “Entangled” nei rioni Crocetta e Balsamo, presentato dal Comune di Cinisello la scorsa primavera al bando regionale sulla rigenerazione urbana, per il quale il Comune ha ottenuto il primo posto in graduatoria, su 17 città lombarde che hanno partecipato, di cui 11 capoluoghi.

Un grande risultato per Cinisello Balsamo, in testa alla classifica, che ha permesso di ottenere un contributo di 15 milioni di euro per la progettazione e realizzazione dell’intervento.

In questi giorni è stato siglato il protocollo d'Intesa con Regione Lombardia con l'obiettivo di sviluppare, attraverso la definizione di un cronoprogramma, i contenuti veri e propri del piano preliminare di sviluppo urbano sostenibile integrato.

Servirà dunque a definire l'ambito interessato dalla rigenerazione, a fare un'analisi dettagliata delle esigenze e delle potenzialità, individuare i partner pubblico-privati da coinvolgere e le azioni da intraprendere con i relativi indicatori di risultato e gli impegni di spesa da cofinanziare.

Il protocollo prevede inoltre la costituzione di un tavolo di coordinamento con lo scopo di condividere proposte e soluzioni in merito alla strategia e agli interventi.

"Entangled" è un piano ambizioso che rilancia la stagione della riqualificazione urbana in una chiave nuova e più sostenibile.

L'area interessata è appunto quella dei quartieri Crocetta e Balsamo, già coinvolti da grandi eventi di trasformazione come la realizzazione della nuova piazza sopraelevata e della nuova piazza che sta sorgendo a scavalco dell'autostrada; l’arrivo della metropolitana M5 con una fermata in via Lincoln; l’avvio di altri interventi di riconversione di aree industriali a commerciali e a residenziali.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «È un progetto assolutamente innovativo per il tipo di approccio, che propone idee importanti e chiare, capacità di visione e programmazione, frutto della grande competenza e professionalità delle risorse interne all’amministrazione comunale che ci hanno lavorato».

Poi prosegue: «L'idea è quella di allargare i confini del quartiere Crocetta e di creare nuovi spazi pubblici per poter migliorare la sua vivibilità. Questi finanziamenti ci consentiranno di trasformare la città».

Gli ambiti coinvolti saranno le scuole, gli edifici pubblici, i servizi come la casa della cittadinanza, il centro Icaro, il centro anziani Friuli.

Il piano del Comune punta a intervenire su edifici e spazi pubblici, non fisicamente collegati e indipendenti, per offrire più connessioni, più verde e più servizi.

L’idea di fondo è quella di trovare un equilibrio tra il mantenimento di servizi essenziali di prossimità e la realizzazione di nuove strutture e infrastrutture capaci di creare connessioni e relazioni, offrire un ambiente più ricco di servizi e più sostenibile da un punto di vista ambientale.