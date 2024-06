/ Via XXV Aprile

Pranzo e giochi nel parco di Villa Ghirlanda per i bimbi della Bielorussia

Per il secondo anno consecutivo i bambini del “Progetto famiglia” tornano a far visita a Cinisello Balsamo. Sono 11 in tutto, tra gli 8 e gli 11 anni, arrivano in Italia per un mese di vacanza e scambio culturale e sono ospitati da alcune famiglie