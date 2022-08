Cinisello Balsamo “Non è un paese per NEET”.

Questo il titolo del progetto finanziato da Regione Lombardia, per un importo complessivo di oltre 63.000 euro, nell’ambito del bando Giovani SMART (SportMusicaARTe) a sostegno di iniziative per i giovani volte a contrastare situazioni di disagio attraverso percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale; laboratori artistici, musicali e attività sportive.

In qualità di capofila, il Comune di Cinisello Balsamo ha individuato come partner Afol Metropolitana, Fondazione Mazzini e CIOFS FP Lombardia per costruire un progetto della durata di un anno che integra formazione, orientamento, cittadinanza attiva per giovani tra i 15 e i 34 anni che rientrano nel fenomeno NEET, acronimo inglese di Neither in Employment or in Education or Training, ovvero quelle persone non impegnate nel lavoro, nello studio o nella formazione.

È una categoria che negli anni di pandemia ha visto un preoccupante incremento, soprattutto tra i giovani che hanno abbandonato la scuola, e necessita dunque di essere contrastata attraverso azioni e stimoli mirati per agevolare il reinserimento formativo o avvicinare per la prima volta al mondo del lavoro attraverso l’arte e la creatività.

I soggetti coinvolti metteranno in campo diversi percorsi educativi in dialogo con i servizi già attivi sul territori.

Stiamo parlando Eurodesk, dedicato ad esperienze di lavoro e tirocinio all’estero, di recente esteso ad altri Comuni del Nord Milano; ma anche di Pertini Radio, costituita lo scorso anno proprio grazie a un progetto di Regione Lombardia e guidata da giovani conduttori; ma non dimentichiamoci di Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani.

Saranno proposti corsi gratuiti per diventare dj e speaker radiofonici con competenze di public speaking, elaborazione video, strumenti informatici, multimediali e di comunicazione; giornate di orientamento al lavoro e alle opportunità di mobilità internazionale; supporto psicologico.

La certificazione delle competenze acquisite al termine dei percorsi formativi intende valorizzazione il lavoro svolto e incentivare lo sviluppo di nuove esperienze garantendo continuità oltre il termine del progetto e incrementando i servizi presenti sul territorio con nuove giovani e motivate risorse.