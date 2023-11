Via libera al polo per l’infanzia, il progetto è definitivo ed esecutivo

Dopo la presentazione alla città con un incontro aperto al pubblico, dello scorso 16 novembre al Pertini, in questi giorni è stato approvato anche il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione del ponte tra la scuola Sempione e il nido La Nave che darà vita al nuovo polo dell’infanzia di via Bramante.

Un’opera importante per il territorio per la quale ora c’è il via definitivo a procedere.

Il progetto ha un valore complessivo di 1.370.000 euro, finanziato dal fondo dell’Unione Europea - Next Generation EU del PNNR.

I lavori verranno eseguiti dall’impresa Ricam srl, con sede nella provincia di Bergamo, che si è aggiudicata l’appalto integrato per la progettazione definitiva/esecutiva e l’esecuzione dei lavori che potranno partire a breve.

La realizzazione riguarda uno spazio condiviso che ha l’obiettivo di migliorare e garantire la progettualità pedagogica che risponde ai bisogni di continuità della prima infanzia.

L’attuale asilo nido La Nave di via Leonardo da Vinci e la scuola dell’infanzia Sempione di via Guardi 54, oltre alla continuità fisica e didattica nella crescita dei bambini da 0 a 6 anni, vedranno anche la sistemazione dell'area verde che circonda le due scuole corredata da collegamenti pedonali tra le strutture esistenti e aree didattiche comuni dedicate all’outdoor education.

Un’innovazione che concretizza le linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 emanate dal ministero dell'istruzione.

L’intervento poi è a impatto zero e volto all’efficientamento energetico non solo della nuova struttura, ma anche di quelle esistenti.

Il nuovo accesso sarà unico da via Bramante con ampio parcheggio. Il tutto rientra nella progettualità per la riqualificazione del quartiere Bellaria che si arricchirà di nuovi servizi.

Il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore all’educazione e infanzia Maria Gabriella Fumagalli spiegano: «Il nuovo polo per l’infanzia è ormai una certezza. Grazie anche al finanziamento ottenuto possiamo procedere celermente alla realizzazione di un’opera che dota il nostro territorio di una struttura che applica i più innovativi schemi educativi previsti dal ministero dell’istruzione oltre a garantire efficienza energetica e sostenibilità. Un fiore all’occhiello nell’offerta formativa di Cinisello Balsamo».

Al finanziamento con fondi PNNR, l’amministrazione comunale ha aggiunto altre risorse proprie da destinare alla manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia Sempione - polo dell’infanzia - lotto 2, per un importo pari a 522mila euro.