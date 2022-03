Cinisello Balsamo capofila della Rete Eurodesk del Nord Milano

È stato accolto l'invito di Cinisello Balsamo a creare una rete nel Nord Milano per valorizzare le opportunità formative e lavorative in Europa rivolte ai giovani e da oggi aprono due nuovi punti locali a Cormano e Cusano Milanino, a cui ne seguirà uno anche a Bresso.

Grazie al progetto “InFormAzione: to be part, take part!”, di cui il Comune di Cinisello Balsamo è capofila, sarà attivata una collaborazione nel Nord Milano per migliorare ed estendere il servizio Eurodesk di informazione e orientamento alle opportunità di studio, lavoro, formazione e volontariato in Europa per i giovani del territorio.

Il progetto è stato presentato nell’ambito dell'edizione 2021 del bando regionale "La Lombardia è dei Giovani”, che si propone di promuovere una maggiore ramificazione delle politiche rivolte ai giovani di età compresa tra 15 e 34 anni su tutto il territorio lombardo.

InFormAzione, infatti, intende aumentare la partecipazione attiva dei giovani creando, da una parte, le condizioni per dare loro spazio alla creatività e all’espressione artistica e culturale; dall’altra, potenziando e favorendo l’avvio di servizi che facilitano l’accesso all’informazione e alle opportunità offerte a livello locale, regionale ed europeo.

Il progetto prevede due macro-azioni: la prima è una capacity building denominata “Informagiovani 4.0”, che prevede l’apertura di nuovi Punti Locali Eurodesk nei comuni partner, per migliorare ed estendere territorialmente il servizio di informazione, promozione e orientamento alla mobilità transnazionale educativa e al contempo favorire la partecipazione attiva per lo sviluppo di competenze e soft skills.

La seconda azione, invece, prevede il coinvolgimento diretto dei giovani attraverso una Call for Ideas, che chiede ai giovani di farsi protagonisti presentando le proprie idee progettuali.

I gruppi selezionati, grazie anche alla collaborazione con l’Associazione Xsquì, saranno accompagnati da mentor e professionisti youth worker con cui potranno sviluppare la loro idea e presentarla ai bandi di finanziamento.

Daniela Maggi, assessore alle politiche giovanili del Comune di Cinisello Balsamo, spiega: «Il Comune di Cinisello Balsamo fa scuola, grazie all’expertise maturata dal 2016 con l’apertura dell’Agenzia Eurodesk, che ha permesso di coinvolgere ad oggi più di 1000 giovani e di realizzare più di 30 progetti europei».

Poi aggiunge: «Si tratta ormai di una buona prassi consolidata che trasmettiamo agli altri comuni in un'ottica di collaborazione sovraterritoriale, di maggiori servizi e opportunità per i nostri giovani».

La rete dimostra di essere operativa fin da subito con una prima azione coordinata: martedì 29 marzo, dalle 9.30 alle 13.30, il centro culturale il Pertini ha ospitato un laboratorio di orientamento per i giovani nell’ambito di EURES – Targeted Mobility Scheme, iniziativa che promuove la mobilità professionale nei Paesi dell’Unione Europea, in Norvegia e in Islanda favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro all'estero.