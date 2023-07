Dalla giunta via libera al progetto di riqualificazione del parco Dalla Chiesa

Riqualificare il parco pubblico Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, situato tra via Cilea, Alberto da Giussano e Giolitti.

Questo l’obiettivo della determina di giunta che approva il progetto di fattibilità che prevede interventi di manutenzione straordinaria e recupero, il tutto rientrante nel "Piano Lombardia - Integrazione e modifiche del programma degli interventi per la Ripresa economica”.

In particolare, l'inquadramento generale dei lavori è volto alla riqualificazione dell’area per spettacoli pubblici (zona anfiteatro), alla realizzazione di un’area fitness/percorso vita per promuovere l'attività fisica all'aria aperta e alla ridefinizione degli ambienti non utilizzati (campi da bocce e servizi igienici pubblici).

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Grazie a questo progetto e al finanziamento di Regione Lombardia, interveniamo su un’altra area verde della città per restituirla ai cittadini adeguata e pienamente fruibile. Un altro tassello che renderà Cinisello Balsamo più vivibile e rispondente alle nuove esigenze della popolazione di oggi».

«Il parco Dalla Chiesa presto tornerà ai cinisellesi. Un nuovo spazio per il benessere, la socialità, il tempo libero. Un angolo riqualificato, per i cittadini di tutte le età da vivere e godere tra verde e servizi» ha aggiunto l’assessore all’ambiente e verde, sport e salute Riccardo Malavolta.

L’area del parco Dalla Chiesa, di circa 9350 mq, è attualmente attraversabile grazie a percorsi pedonali interni.

L’area verde, nel quartiere Sant’Eusebio, è prospiciente il centro sportivo Scirea e a poca distanza dalla sede del commissariato di polizia di stato e dedicato il 4 novembre 2022 alla figura del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Attualmente all’interno del parco è presente un percorso pedonale ad anello che verrebbe mantenuto per collegare il percorso fitness costituito da diverse stazioni con attrezzi che allenano gruppi muscolari differenti, così da offrire a chiunque frequenti il parco la possibilità di effettuare un allenamento completo per tutto il corpo: gambe, addome, spalle e braccia.

Per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione che comprendono la realizzazione del percorso vita, il ripristino dell’anfiteatro, dell’area gioco e di uno dei due campi da bocce e la demolizione di quanto in disuso è stata stimata una spesa di euro 100mila, finanziata interamente dalla Regione e quindi a costo zero per l’amministrazione che ora procederà all’affidamento dei lavori che dovrebbero durare circa 14 mesi, al termine dei quali, a seguito di collaudo, l’area sarà completamente agibile.