La gara alla solidarietà non si ferma, concluso con successo il progetto “Oggi aiuto io”

Il progetto "Oggi aiuto io!" è un appuntamento ormai consolidato nelle scuole a Cinisello Balsamo, anche come momento formativo ed educativo: ricorda alle famiglie il valore dei gesti di solidarietà e di vicinanza verso chi ha più bisogno.

Anche quest’anno nel mese di febbraio non si è voluto rinunciare, le famiglie e gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie, hanno donato alimenti e prodotti per l’igiene personale.

I prodotti raccolti verranno poi distribuiti alle famiglie in difficoltà che si rivolgono ai centri di ascolto Caritas e al Social Market, la cui richiesta di aiuto è aumentata del 40% nel 2020 a causa della pandemia Covid-19.

Il progetto viene realizzato grazie alla collaborazione tra il Servizio Minori dell’amministrazione comunale, il Banco Alimentare, la Fondazione Cumse, la Protezione Civile di Cinisello Balsamo, i sette centri di ascolto Caritas e il Social Market.

In questi anni le scuole hanno raccolto circa 9.473 prodotti di igiene, 48.732 prodotti di cancelleria. La raccolta di prodotti alimentari ha raggiunto i 7000 pezzi.

Quest’anno sono stati raccolti nello specifico 12,26 quintali di riso, pasta e cereali, 11,47 quintali di scatolame, 81 litri di olio, 195 litri di latte, 262 chilogrammi di biscotti e alimenti vari e 2.130 prodotti di igiene personale.

L'assessore all’istruzione Maria Gabriella Fumagalli commenta: «Ringraziamo tutte le famiglie dei ragazzi e i docenti delle scuole che anche quest'anno si sono spesi con generosità e impegno per realizzare questo progetto altamente educativo in quanto permette di entrare in contatto con valori quali la solidarietà, il volontariato e di aiutare le famiglie in difficoltà».

Le fa eco l'assessore alla centralità della persona e al terzo settore Riccardo Visentin: «Un grazie speciale ai volontari dei centri di ascolto Caritas, del Social Market, del Cumse e della Protezione Civile, sempre in prima linea nell'aiuto dei più fragili, che si occupano della logistica e del trasporto della merce raccolta».

