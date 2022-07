Parte il piano di asfaltature di agosto per oltre 1 milione di euro

Nel corso del mese di agosto numerose vie della città saranno oggetto di nuovi interventi di rifacimento del manto stradale per garantire una corretta percorribilità in termini di sicurezza e di prevenzione di incidenti stradali.

Il piano di asfaltature si suddivide in due progetti distinti: il primo, più ampio, interessa diverse vie del territorio per un importo complessivo di 980.000 euro stanziati a bilancio per l’anno in corso; il secondo, riguarda un tratto significativo di via De Amicis, finanziato grazie a un contributo del ministero dell’interno di 160.000 euro.

Nelle prossime settimane saranno gradualmente riqualificate le pavimentazioni stradali delle vie, o relativi tratti: via dei Lavoratori, via Giovanni Paisiello, via Monfalcone, via Aquileia, via Per Bresso, via Giovanni Segantini, via Edmondo De Amicis, via Luigi Settembrini, via Sant’Antonio, via Alfredo Catalani.

L’elenco di vie è stato stilato in seguito a una mappatura degli interventi di manutenzione ordinaria e di usura del suolo pubblico effettuata lo scorso anno, secondo criteri legati all’intensità del traffico e alla localizzazione delle strade nel quadro viabilistico cittadino.

Il rifacimento dei tratti in via De Amicis è interamente finanziato dal ministero dell’interno, che ha riconosciuto al Comune di Cinisello Balsamo un contributo destinato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali per gli anni 2022 e 2023, rispettivamente per un importo di 160.000 euro e 80.000 euro.

La via è stata individuata per un intervento prioritario perché interessata da intensi volumi di traffico, per via del collegamento diretto con la Tangenziale Nord.

A questi interventi, si aggiunge l’asfaltatura già in corso del tratto di via Monte Santo compreso tra le rotatorie di via Monte Ortigara e di via Guardi.