"Archeo Bike Ride", alla scoperta dell'archeologia cinisellese in bici

Sabato 14 maggio si terrà un percorso esplorativo in bicicletta alla scoperta del patrimonio archeologico di Cinisello Balsamo che promette di essere un’originale esperienza divertente ed educativa per adulti e ragazzi.

La partenza della biciclettata denominata "Archeo Bike Ride" è prevista alle ore 15, presso il centro culturale il Pertini.

Il percorso sarà un vero e proprio approfondimento itinerante tra i reperti archeologici e tra i monumenti più antichi di Cinisello Balsamo, organizzato dall’associazione Fiab Cinisello Balsamo-Girainbici con il patrocinio del Comune.

Per famiglie e per curiosi di ogni età, si tratta di un’occasione per conoscere più da vicino il patrimonio culturale della propria città con un “passo lento”, pedalando in compagnia, guidati dell’archeologa cinisellese Chiara Bozzi.

Il punto di ritrovo e di partenza è il centro culturale Pertini (piazza Natale Confalonieri 3), dove saranno simbolicamente recuperate alcune mappe antiche della città, che verranno distribuite ai partecipanti per la consultazione durante il tragitto.

La biciclettata toccherà poi le seguenti tappe: chiesetta di Sant'Eusebio, piazza Gramsci, santuario di San Martino, per concludersi infine in Villa Ghirlanda. A ognuna di queste mete sarà dedicata una sosta didattica, utile anche per riposarsi e fare domande.

La manifestazione avrà una durata di circa 2 ore e 30 minuti; per partecipare è richiesto il versamento di una quota per l’assicurazione di 1 euro per i soci Fiab e di 2 euro per i non associati.

Per ragioni di sicurezza, i minori devono essere accompagnati almeno da un adulto.

Info e iscrizioni: infogirainbici@gmail.com - www.girainbici.org