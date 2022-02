Cinisello Balsamo in maschera, torna il Carnevale in città

Coriandoli in città. Dopo due anni torna il Carnevale a Cinisello Balsamo e quest’anno tutta la città sarà in festa con un Carnevale diffuso: dal centro a Sant’Eusebio, da Parco dei Fiori a Balsamo, fino alla Crocetta, con l'obiettivo di tutelare la salute pubblica e di permettere lo svolgimento di una delle feste preferite dei bambini e dei ragazzi.

L'assessore alla cultura Daniela Maggi spiega: «Desideriamo regalare alla città, soprattutto ai più piccoli, un momento di gioia e felicità con il Carnevale che ritorna dopo due anni di stop».

Poi prosegue: «La situazione pandemica è migliorata, ma non consente ancora di tornare alla normalità a cui eravamo abituati. Grazie alla collaborazione degli oratori e del Milano Clown Festival siamo riusciti a organizzare un Carnevale diffuso con spettacoli nei diversi quartieri della città».

Sabato pomeriggio 5 marzo, ad animare il Carnevale cittadino ci saranno gli artisti internazionali della "Scuola di Arti circensi e teatrali" di Milano che si esibiranno in spettacoli diffusi di nuovo circo, giocoleria, acrobatica, clownerie e bolle di sapone.

Gli spettacoli si svolgeranno alle 15.30 in piazza Costa, piazza Italia e all'oratorio di Sant'Eusebio; alle 16 in piazza Gramsci; e alle 16.45 in via Friuli in Crocetta e all'oratorio San Pio X.