Torna il "Cinema nel Parco" di Villa Ghirlanda, ecco il programma

Da domenica 11 giugno è tornata la tradizionale rassegna cinematografica nel parco di Villa Ghirlanda Silva, che terrà compagnia ai cinisellesi fino agli inizi di settembre.

L’inaugurazione ha coinciso con l’iniziativa del ministero della cultura "Cinema in Festa", che dall’11 al 15 giugno invita gli spettatori al cinema al prezzo ridotto di 3,50 euro.

La novità di quest’anno è un’area del parco del tutto riqualificata dopo gli interventi degli ultimi mesi. È stato ripristinato il prato, dove sono stati posizionati alcuni elementi di arredo in pietra, a cui si aggiungono le sedute singole rimovibili all’occorrenza

Il programma, a cura della Società “Il Quinto Elemento Srl” e definito al momento fino al 26 giugno, si è aperto l’11 giugno con il film Fast X, ultimo episodio della saga Fast & Furious.

Seguono: lunedì 12 giugno, Book Club - Il capitolo successivo con Diane Keaton e Jane Fonda; martedì 13 giugno Super Mario Bros, film di animazione tratto dall’omonimo videogioco; mercoledì 14 giugno la pellicola di Darren Aaronofsky, The Whale, vincitrice di due premi Oscar.

Giovedì 15 giugno viene presentato in prima visione The Flash, dedicato al supereroe DC Comics, con repliche fino al 18 giugno e dal 23 al 26 giugno.

Ancora una promozione a 3,50 euro per lunedì 19 giugno, con il film francese Mon Crime. La colpevole sono io; mentre il 20 giugno il film animato Mummie - A spasso nel tempo è preceduto alle 20.30 da un laboratorio per bambini di scrittura geroglifica.

Le parole del sindaco Giacomo Ghilardi: «Con il "Cinema nel Parco" l’area riqualificata entra nel pieno del suo potenziale. Dopo aver inaugurato i nuovi giochi per bambini, il prato svolge ora la doppia funzione di spazio aperto per passeggiare o per fare una sosta e di arena attrezzata per ospitare spettacoli ed eventi».

Poi termina: «Tutti interventi attenti a riportare il giardino storico all’aspetto originario, nel rispetto del patrimonio e della fruizione quotidiana dei cittadini».

L'assessore alla cultura Daniela Maggi spiega: «L’appuntamento con il cinema estivo è da sempre uno dei più attesi e amati dai cinisellesi. Anche quest’anno torniamo ad offrire un programma che include prime visioni e uscite delle ultime stagioni, con proposte per tutte le età che si integrano ad attività laboratoriali e, da luglio, percorsi tematici».