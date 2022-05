Torna "Cinisummer" all’insegna di sport, natura e creatività

Torna il "Cinisummer" per bambini e ragazzi all’insegna dello sport, della natura e della creatività. La proposta è sia educativa che ricreativa, riguarda l'estate 2022 ed è rivolta ai bambini e ragazzi, dai 5 anni, per chi iscritto all’ultimo anno della scuola dell’infanzia (la novità di questa edizione), fino ai 14 anni.

Le attività partiranno il 13 giugno e terranno compagnia fino al 7 settembre 2022. Una formula che vede l'amministrazione comunale nel ruolo di coordinamento tra le proposte delle diverse associazioni culturali, sociali, sportive, gli enti no profit e gli oratori presenti sul territorio.

Si tratta di proposte tutte dal carattere inclusivo che prevedono anche un idoneo servizio di supporto educativo alle famiglie con bambini e ragazzi diversamente abili.

Nello specifico saranno tre i centri accreditati che si svolgeranno all’interno di alcune scuole pubbliche, a condizioni e tariffe imposte. Un ulteriore centro invece si svolgerà presso una struttura non scolastica e avrà proprie specifiche condizioni e tariffe.

Maria Gabriella Fumagalli, assessore alla formazione e politiche educative, spiega: «Siamo alla terza edizione di "Cinisummer", una proposta di valore che è frutto di un importante lavoro di rete e della volontà di fare “sistema” con le realtà presenti in città che permetterà di offrire ai bambini e ragazzi momenti di aggregazione e di socialità di cui hanno tanto bisogno. La novità di quest’anno vede la possibilità di accedere anche per i bambini iscritti all’ultimo anno della scuola dell’infanzia».

Ecco le proposte che si svolgeranno nelle scuole: "Arte, Natura e Sport", a cura di ASD RugbyNordMilano, presso la scuola primaria Zandonai (e centro Rugby), via Zandonai 17; "Camp have a fun", a cura di Itkskating, presso la scuola primaria Garibaldi di Via Verga 115; "Una vacanza in città a tutto sport", a cura di ASA ASD, che si terrà presso la scuola primaria Monte Ortigara in via Monte Ortigara 2.

I centri proporranno diverse attività nell’arco della giornata su temi specifici. Ciascuna famiglia potrà iscrivere i propri figli nelle sedi e con le modalità indicate da ogni gestore pagando una tariffa di 79 euro alla settimana per la frequenza a tempo pieno o di 40 euro a settimana per la frequenza part-time.

Il costo prevede la frequenza al centro e, per coloro che frequenteranno il tempo pieno, anche il pasto che verrà fornito dal medesimo gestore che durante l’anno offre il servizio di ristorazione scolastica.

Le iscrizioni, così come i pagamenti, si effettueranno direttamente presso la sede messa a disposizione dal centro nei giorni ed orari indicati da ciascun gestore.

A queste tre proposte si aggiunge quella di "Cinifabrique", la fabbrica dei talenti, a cura di Arcipelago Onlus e Coop.Prima, che si terrà presso il centro Cinifabrique, di via Canzio 11. Questo centro prevede proprie e specifiche condizioni e tariffe.

Tutte le informazioni su costi e programmi sono pubblicate sul sito del Comune di Cinisello Balsamo.