"Stiamo bene in città", il programma dell'evento del rione Crocetta

Sarà un pomeriggio ricco di iniziative quello che vedrà protagonista il quartiere Crocetta sabato 2 ottobre a partire dalle 14:30 con “Stiamo Bene in città”.

Punto di riferimento dell’iniziativa sarà la Casa della Cittadinanza, in viale Abruzzi 11, che dal 2018 accoglie il cittadino per accompagnarlo nei diversi bisogni che necessita di affrontare, dall’orientamento ai servizi al proprio benessere e tempo libero.

Pulizia del quartiere, animazione, laboratori, merenda, corsi nuovi e tanti altri modi per prendersi cura del territorio e conoscerlo meglio.

È questo l’obiettivo di “Stiamo bene in città”, l’evento organizzato dalla cooperativa sociale "Il Torpedone" in Crocetta.

Veronica Salerio, coordinatrice dell’equipe territoriale per la cooperativa, spiega: «Con questa iniziativa, vogliamo creare un’occasione di ritrovo tra gli abitanti della città, dopo molti mesi in cui non è stato possibile incontrarsi a causa della pandemia».

Poi prosegue: «Nella speranza di tornare gradualmente a una situazione di normalità, abbiamo programmato diverse iniziative per i prossimi mesi che coinvolgono la comunità e che possono aiutarla a migliorare il proprio benessere. Il pomeriggio vuole quindi essere un momento per stare nuovamente insieme».

L’assessore alla centralità della persona Riccardo Visentin commenta: «Con il "Tavolo Povertà - La Solidarietà in Città" abbiamo avviato una nuova modalità di condivisione nella progettualità di servizi e nella stesura di bandi che vede il terzo settore e le sue componenti associative protagoniste e capaci di camminare insieme».

E conclude: «Invito i singoli cittadini e le associazioni presenti nel quartiere Crocetta e nelle zone limitrofe a proseguire nel cammino di “ricucitura territoriale”, facendo in modo che questa importante zona della nostra città sia sempre più riconosciuta come motore pulsante della nostra comunità cittadina».

Punto di ritrovo delle iniziative sarà la Casa della Cittadinanza, uno spazio comunale, gestito dalla cooperativa Il Torpedone, pensato per accogliere i bisogni, ma anche le proposte di ogni cittadino.

Si inizierà alle 14:30 con l’iniziativa “Puliamo il mondo”, in collaborazione con Legambiente Cinisello Balsamo, per prendersi cura del quartiere. Importante è la partecipazione dei cittadini, sia grandi che piccoli, per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente in cui si vive.

Sarà poi il momento della merenda, a cui seguiranno animazione e laboratori per bambini, bambini, ragazzi e ragazze.

Infine alle 17 saranno presentate: le attività organizzate nei prossimi mesi dalla Casa della Cittadinanza; i beni comuni di Cinisello Balsamo e le modalità per prendersene cura, e il nuovo progetto “Stiamo bene in Crocetta”.

Il progetto, che ha preso il via nel luglio di quest’anno, ha come obiettivo quello di creare un distretto sperimentale attraverso una rete dove pubblico e privato, sociale e sanitario, incontrano i bisogni dei cittadini e, con i cittadini stessi, predispongono una serie di azioni e servizi volti alla tutela del benessere degli abitanti.

Una sperimentazione nata dal lavoro promosso dall’assessorato alla centralità della persona, all’interno del "Tavolo Povertà - la Solidarietà in città", grazie alla collaborazione tra AMF-Farmacie Comunali, la cooperativa Il Torpedone e il Centro per la Famiglia Edith Stein.

L'evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, secondo il rispetto le normative anti Covid 19. Per informazioni: casadellacittadinanza@comune.cinisello-balsamo.mi.it.