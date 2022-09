Sei giorni di festa, il centro culturale il Pertini spegne 10 candeline

I 10 anni di cultura che "Il Pertini" ha offerto alla città chiamano altra cultura per celebrare questo traguardo.

Dal 9 settembre al 14 ottobre 2022, un fitto programma di eventi, spettacoli, incontri, attività invita a ben 30 occasioni per festeggiare insieme un luogo amato da tutti, in città e non solo.

In quel 21 settembre 2012 di 10 anni fa erano presenti circa 2000 persone, in attesa di mettere piede per la prima volta nel centro culturale "Il Pertini", imponente e leggero con le sue pareti di vetro.

Da allora il pubblico è cresciuto, così come l’affetto e la frequenza delle visite: si contano circa mezzo milione di ingressi all’anno, 200 mila prestiti e 30 mila partecipanti alle diverse iniziative.

È diventato una piazza di saperi, di socialità e un importante punto di riferimento della comunità cinisellese e del Nord Milano.

“Molto più di una biblioteca” è infatti lo slogan scelto per la rassegna culturale dedicata al decimo compleanno del Pertini.

Oltre i suoi 4 piani per 6.622 mq complessivi, oltre il suo catalogo di 120 mila documenti tra libri, fumetti, musica, film e riviste, a cui si aggiunge un patrimonio di circa 1,2 milioni di documenti del CSBNO (Culture Socialità Biblioteche Network Operativo, ex Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest), Il Pertini è molto di più.

Il Pertini vive degli eventi che ospita e che lo rendono sempre una scelta interessante per lo studio, lo svago, il tempo libero e si anima delle persone che lo frequentano: dal pubblico di studenti, famiglie, bambini, lettori al personale composto da appassionati bibliotecari, volontari, giovani speaker de Il Pertini Radio e creativi dei tanti progetti che trovano casa nel centro culturale.

Il calendario di appuntamenti si apre il 9 settembre con una mostra fotografica composta da immagini d’archivio e da fotografie dei cittadini che raccontano il proprio personale legame con Il Pertini, con una speciale “torta” di pagine e libri accompagnata da un biglietto di auguri collettivo e con uno spettacolo teatrale all’aperto, parte della rassegna Moto Teatro Oscar e recitato sul cassone dell’iconica Apecar.

Il programma prosegue con incontri, presentazioni di libri, workshop, mostre, dj set per i giovani e letture, spettacoli, laboratori dedicati a bambini e ragazzi, oltre a un pomeriggio di gioco nella nuova Gaming Zone, con tornei di FIFA22 e giochi da tavolo che faranno incontrare tutta la famiglia.

La diversificazione dell’offerta rispecchia il pubblico variegato dai molteplici interessi che riconosce nel Pertini una casa aperta a tutti, dove nutrire le proprie passioni e curiosità, dove incontrarsi e ritrovare occasioni di aggregazione e formazione.

Il programma di appuntamenti è disponibile sul sito ilpertini.it e troverà ampio spazio anche sui suoi canali Facebook e Instagram.