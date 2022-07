Estate in città 2022, le iniziative in programma per le persone fragili

Hanno preso il via in questi giorni le iniziative a sostegno delle persone a rischio come gli anziani che restano in città.

L’amministrazione comunale e Auser Cinisello Balsamo, con la preziosa collaborazione di altre realtà come Anffas Nord Milano, l’associazione Sorriso e l’associazione Sordi Cinisello, hanno messo in campo un ricco programma di eventi, che va da giugno fino a settembre, per assicurare attenzione, momenti di aggregazione e divertimento volti a contrastare l’isolamento che spesso è il problema più sentito dagli anziani in questi mesi estivi.

Fino al 21 settembre 2022, presso il parco Ariosto e il salone Matteotti, sarà possibile partecipare a tornei di bocce o di carte, assistere a partite di basket, ma saranno organizzati anche momenti di animazione per i più piccoli che i nonni accudiscono e possono portare con loro.

Non mancheranno la musica e i balli, il tradizionale pranzo di ferragosto e i momenti di festa, quest’anno anche per celebrare l’importante anniversario dei 30° anni di attività di Auser.

L'assessore ai servizi sociali Valeria De Cicco spiega: «Anche quest’anno abbiamo promosso un calendario di iniziative per accompagnare i nostri cittadini meno giovani nei mesi più caldi, in cui la città si svuota».

Poi aggiunge: «Desideriamo far sentire loro il nostro affetto e vicinanza. Restare insieme è il miglior rimedio contro la solitudine e la fragilità».

In questi giorni è in distribuzione una locandina con tutto il programma delle iniziative che è pubblicato anche sul sito istituzionale.