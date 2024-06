"Casa della Cittadinanza", tutte le proposte per i mesi di giugno e luglio

Partiranno il 10 giugno le attività previste per l'estate in "Casa della Cittadinanza". Tante iniziative pensate per adulti, ragazzi e bambini con servizi che mirano al benessere della comunità.

Qualche esempio? Supporto ai debiti scolastici, laboratori artigianali e radio, serate all'insegna della convivialità.

Le proposte offerte tra giugno e luglio sono varie e per tutti, in linea con la realtà della "Casa della Cittadinanza", lo spazio a misura di cittadino attivo dal 2018 in viale Abruzzi 11: offrire supporto ai cittadini del quartiere e della città su tanti bisogni quotidiani, dalle pratiche on line ai laboratori.

E in quest’ottica sono nate le nuove offerte proposte da qualche mese come le attività pensate per i mesi di giugno-luglio.

Veronica Salerio, coordinatrice di "Casa della Cittadinanza", racconta: «Recentemente, grazie al programma europeo "Urbact IV" sulla rigenerazione urbana e la coesione sociale, di cui proprio il Comune è capofila, abbiamo fatto due momenti di incontro aperti alla comunità del quartiere».

Salerio prosegue: «La partecipazione è stata sorprendente e variegata: non solo chi abita il quartiere ma anche chi lo vive per altri motivi. Come insegnanti, genitori degli studenti delle scuole, operatori dei servizi».

La coordinatrice aggiunge: «Da questo incontro è nata, ad esempio, l'esigenza di attivare delle proposte per la sera, di cui il quartiere è mancante».

Infine conclude: «Nel confronto prezioso con e tra le persone è emersa la mancanza di attività in questa fascia della giornata. In questo modo abbiamo potuto creare un palinsesto di proposte che nasce dai reali bisogni e desideri delle persone che animano Crocetta».

Si parte quindi lunedì 10 giugno, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, con laboratori artigianali o radio. Martedì invece spazio di aiuto assistito per il recupero dei debiti scolastici di studenti e studentesse delle superiori.

E poi le proposte del giovedì sera, dalle ore 18.30 alle ore 21: il 13 giugno cena multietnica; il 21 aperitivo in inglese; il 27 serata karaoke; il 4 luglio game night e l'11 sperimentazione di uno spettacolo teatrale.

Continuano, come sempre, le attività ordinarie: lo sportello di ascolto, i laboratori di sartoria, cucina e mercatino.

Tutte le attività sono gratuite. Per info: casadellacittadinanza@comune.cinisello-balsamo.mi.it.