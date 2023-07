Estate in città 2023, tutte le iniziative previste da luglio a settembre

Con l'arrivo di luglio è iniziato anche il calendario degli appuntamenti estivi per chi trascorre la stagione calda in città, con un occhio di riguardo per gli anziani e le situazioni di fragilità.

L’amministrazione comunale, insieme ad Auser e altre realtà attive sul territorio, come Anffas Nord Milano e Associazione Sorriso, hanno preparato un ricco programma di eventi, da luglio a settembre, per offrire l’opportunità di momenti di aggregazione, socialità e attenzione contro solitudine e isolamento che sono le situazioni più probabili nei mesi canonici dedicati alle vacanze, quando molte attività commerciali chiudono e tanti cittadini raggiungono le mete di villeggiatura o di origine.

Fino al 29 settembre, il parco Ariosto e il salone Matteotti, in caso di maltempo, saranno le location dove avranno luogo tornei di bocce o di carte, balli e musica di tutti i generi, momenti di animazione per i più piccoli, karaoke e molto altro, cercando di incontrare i gusti e coinvolgere tutti.

Da menzionare, in particolare, il 22 luglio la "Festa dei popoli delle comunità straniere" con cibi tradizionali e musica dal vivo; il 10 agosto, speciale festa di San Lorenzo e il 15 agosto, il tradizionale pranzo di Ferragosto.

In questi giorni è in distribuzione una locandina con tutto il programma delle iniziative, una brochure, il tutto anche pubblicato e scaricabile sul sito istituzionale.

Il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore al welfare e alla centralità della persona e al terzo settore Riccardo Visentin spiegano: «Torna, anche quest’anno, il calendario di appuntamenti con tanti e diversi momenti di aggregazione e divertimento per tutti coloro che restano a Cinisello Balsamo durante i mesi di luglio, agosto e settembre».

Poi terminano: «Sempre tante occasioni conviviali per andare incontro ai gusti di tutti, dai più piccoli ai più grandi, e non lasciare solo nessuno. Scegli l’attività che preferisci e noi ti aspettiamo per trascorrere insieme momenti sereni e gioiosi».