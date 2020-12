Cinisello non rinuncia a festeggiare il Natale, appuntamenti online per trascorrere le feste

E’ tempo di Natale e anche se rimarranno le restrizioni per limitare il contagio da Covid-19, Cinisello Balsamo si sta comunque attrezzando per creare degli appuntamenti dal carattere natalizio.

Anche quest’anno infatti, l’assessorato alla cultura con la collaborazione del Pertini e delle associazioni, ha organizzato una serie di iniziative che terranno compagnia ai cinisellesi, grandi e piccini, per il periodo delle festività.

Il programma è ricco: laboratori creativi, letture animate, racconti, un concerto e uno spettacolo teatrale.

Proprio l'assessore alla cultura Daniela Maggi spiega: «In un anno così difficile, dove a causa dell’emergenza sanitaria non è possibile organizzare eventi in presenza, non abbiamo voluto rinunciare a portare la magia del Natale in città».

Maggi prosegue: «Abbiamo organizzato un ricco programma con eventi che coinvolgeranno tutti, dai bambini agli adulti. Lo faremo in un modo nuovo: porteremo gli eventi natalizi nelle case dei cinisellesi attraverso i canali social del Comune. Speriamo che i cittadini possano così sentire l’atmosfera natalizia e la vicinanza dell’amministrazione comunale».

Le fa eco il sindaco Giacomo Ghilardi: «Ci avviciniamo al Natale, con il suo messaggio di speranza e di solidarietà, non potremo festeggiare come gli anni scorsi, ma avremo sempre la possibilità di riscoprirci uniti nel desiderare il bene per la nostra comunità. Ci auguriamo che queste festività siano caratterizzate da momenti che possano arricchire e far crescere un clima di unità e di fiducia».

Gli Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda Silva condivideranno i loro ricordi personali che spaziano dagli anni '40 agli anni '70, lungo il filo delle tradizioni tramandate nel tempo, per ritrovare il significato autentico del Natale durante quattro serate, online sul canale Facebook del Comune, il 3, il 10, il 17 e il 23 dicembre.

Il 5 dicembre sarà la volta del concerto lirico in omaggio al grande tenore Salvatore Licitra trasmesso in diretta sul canale Youtube del Comune, in collaborazione con la famiglia Licitra ed Equivoci Musicali.

L’11, il 12 e il 19 dicembre a cura di Artebambini si svolgeranno dei laboratori creativi a tema natalizio per bambini e famiglie.

Le serate del 15, 22, 29 dicembre, 5 e 12 gennaio saranno animate dalle Letture in pigiama di Lucia Invernizzi.

Per gli amanti del teatro, l’11 dicembre sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube del Comune lo spettacolo a cura di Aia Taumastica “Naturalia”.

Domenica 20 dicembre, per la gioia dei più piccoli, ci sarà un corso online per diventare dei veri folletti aiutanti di Babbo Natale.

Il programma completo è consultabile sul sito del Comune di Cinisello Balsamo.