"Ville Aperte" a Cinisello Balsamo: tre residenze storiche da scoprire

I giardini e gli affreschi delle ville storiche di Cinisello Balsamo tornano a rivelarsi al pubblico in occasione di "Ville Aperte in Brianza", che per celebrare la 20ª edizione amplia il suo programma dal 17 settembre al 2 ottobre 2022 con visite guidate, laboratori, incontri, spettacoli.

Anche quest’anno la manifestazione culturale accoglie le tre ville del territorio: Villa Ghirlanda Silva, Villa Casati Stampa e Villa di Breme Forno aprono le porte sia ai cittadini che tutti i giorni passeggiano accanto alle mura o attraversano i giardini, sia a chi intende scoprirle per la prima volta.

Il programma di sabato 17 settembre prevede alle 11 una prima visita guidata storico-artistica nelle sale di Villa Ghirlanda Silva (via Frova 10) e nel giardino a cura di "ReGiS - Rete dei Giardini Storici".

Alle 15.30 il percorso sarà accompagnato da una performance teatrale in costume d’epoca condotta dagli attori volontari degli "Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda".

Alle 16.30 la Sala dei Paesaggi della Villa ospita Giardini e danze all’inglese con il gruppo di danza storica Gentil Arte che presenterà una selezione di country dance, un genere di danza sociale diffuso nel mondo letterario evocato da Jane Austen, autrice contemporanea di Ercole Silva.

Ancora danze e musica alle 18 nella Sala degli Specchi, dove l’ensemble filoBarocco incontra Rachel O’Brien, cantante poliedrica di origine anglo-irlandese: una collaborazione che porta ad esplorare la musica del ‘600 e ‘700 e quella tradizionale nordeuropea.

Domenica 18 settembre, alle 11.30, si potrà partecipare a un secondo appuntamento teatralizzato “con i Conti Silva” e nel pomeriggio, dalle 15 fino alle 18:30 nell’area radura del giardino, a una maratona letteraria con musica dal vivo dal titolo "Il Visconte Dimezzato", in occasione dei 70 anni dalla pubblicazione dell’opera di Italo Calvino.

Sabato 1 ottobre, oltre ad altre visite guidate storico-artistiche e in costume, la novità sarà alle 17 nella Sala degli Specchi con Meditation jazz quintet, in cui gli allievi della Scuola Civica di Musica "Salvatore Licitra" propongono un repertorio di evergreen del ‘900 tratti dal song book di Broadway.

Due percorsi guidati porteranno a conoscere Villa di Breme Forno (via C. Martinelli, 23) sabato 17 settembre alle 15 e sabato 1 ottobre alle 11.

La visita alla residenza del ministro Di Breme, a cura degli esperti di storia locale Vittorio Rossin e Giuseppina Alessandro, si sofferma nelle sale a pianterreno, con particolare riferimento ai personaggi e alle vicende del periodo napoleonico che riguardano la Villa, e nel giardino storico.

Villa Casati Stampa di Soncino (Piazza Soncino, 3), sabato 17 e domenica 18 settembre, accoglie la 3ª edizione della fiera di editoria indipendente "Una Ghirlanda di libri" con due giorni di esposizione e vendita di libri per grandi e piccoli, accompagnati da oltre 30 appuntamenti, presentazioni, laboratori e attività per bambini e uno spettacolo musicale dedicato a Bob Dylan.

Dal 21 al 25 settembre Villa Casati è teatro anche di una nuova edizione di “Incontri in Villa. Dare speranza al futuro”, manifestazione promossa da centro culturale San Paolo – odv, Società San Paolo e Anffas Nord Milano con visite guidate, progetti di inclusione sociale, laboratori, incontri con autori, mostre e una cena solidale.

Tutti i dettagli e le modalità prenotazione sul sito comunale e sul sito di ville aperte.