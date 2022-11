2ª edizione della "Festa per le famiglie" tante iniziative per adulti e bambini

Sabato 13 novembre Cinisello Balsamo dedica la giornata alla famiglia.

Villa Casati Stampa accoglie adulti e bambini per una serie di appuntamenti di riflessione, condivisione e divertimento.

L’iniziativa, che è alla sua seconda edizione, è promossa dall’assessorato alla centralità della persona, in collaborazione con il forum delle associazioni familiari della Lombardia, e vede la partecipazione di diverse realtà associative del territorio facenti parte al tavolo per le politiche familiari.

Obiettivo è quello di sollevare l’attenzione sul tema della famiglia quale risorsa per lo sviluppo delle politiche familiari di un territorio e coinvolgere sempre più le famiglie nel confronto con le istituzioni locali.

Il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore alla centralità della persona Riccardo Visentin spiegano: «Le famiglie sono il punto di forza e una risorsa fondamentale per la società, luogo di maturazione e crescita della persona».

Poi aggiungono: «Questa iniziativa è un’importante occasione per riflettere sul valore della famiglia e per confrontarsi a livello cittadino tra realtà impegnate in una effettiva promozione della famiglia nella vita quotidiana e della comunità».

Dopo una colazione offerta da McDonald’s Cinisello Balsamo, si darà il via alle attività alle 10.15 con i saluti istituzionali del sindaco Giacomo Ghilardi, poi l'assessore alla centralità della persona e famiglia Riccardo Visentin introdurrà il programma della giornata.

Il primo dibattito è alle ore 11 dal titolo “Clicco quindi educo. La famiglia e le sfide del digitale” con l’intervento della professoressa Stefania Garassini, docente dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La chiusura dei lavori è prevista alle 12.45 circa per lasciare spazio al pranzo insieme. Il pomeriggio avrà inizio alle ore 15 con attività di animazione rivolte a famiglie, bambini e adolescenti, realizzate in collaborazione con le associazioni aderenti al Tavolo per le Politiche Familiari.

Seguirà la premiazione del concorso “Disegna una Famiglia” e un saluto speciale a tutti i bambini dall’attore e regista Oreste Castagna. Il pomeriggio proseguirà con un intrattenimento musicale.