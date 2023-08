Generazioni, a settembre la tre giorni di UniAbita sui temi della sostenibilità

A settembre torna “Generazioni - Comunità sostenibili per abitare il futuro”, il festival organizzato da UniAbita tra le sale e i giardini di Villa Casati Stampa a Cinisello Balsamo.

La 2ª edizione prevede tre giorni (15, 16 e 17 settembre) di workshop e seminari dedicati a tre grandi sfide dei nostri giorni: l’abitare, la sostenibilità ambientale e il ruolo delle comunità locali.

Pierpaolo Forello, presidente di UniAbita, spiega: «Anche quest’anno partiamo dalla nostra esperienza per confrontarci sui temi che interrogano il nostro agire e i nostri soci, per studiare e insieme costruire soluzioni ai problemi che viviamo, per rispondere collettivamente ai nostri bisogni di cittadini e di attori del mondo della cooperazione e dell’abitare».

Forello aggiunge: «Abbiamo invitato a Cinisello Balsamo tanti interlocutori dall’area metropolitana e da diverse regioni italiane, anche grazie alla collaborazione con Altreconomia, media partner del festival, Legacoop Abitanti e Fondazione Comunitaria Nord Milano, che con noi hanno scommesso su questa occasione di incontro e confronto».

Si parte il 15 settembre, venerdì mattina, con l’evento dal titolo “Le Comunità vitali del Nord Milano”: tre workshop, organizzati insieme alla Fondazione Comunitaria Nord Milano e alle cooperative Lotta contro l’Emarginazione e La Grande Casa, per accompagnare lo sviluppo di progettualità su “Giovani e Lavoro”, “Vita indipendente delle persone con disabilità” e “Contrasto alle povertà”.

Il pomeriggio sarà dedicato al tema caldo dell’abitare, in collaborazione con Legacoop Abitanti: prima un incontro riservato ai gruppi dirigenti delle cooperative di abitanti lombarde, poi un incontro pubblico con amministratori di diverse città metropolitane.

Sabato 16 settembre dedicato ai grandi temi che interessano il destino del Pianeta con tre incontri pomeridiani: il primo sulle comunità energetiche, il secondo sul tema dell’acqua e il terzo sul ruolo dell’Italia nella crisi climatica internazionale.

Domenica 17 settembre grande spazio alla cultura con “Una domenica da VIB”, l’esposizione di libri degli editori indipendenti, a cura dell’associazione Le Ghirlande; i percorsi storico-artistici di Villa Casati Stampa e un incontro sul cibo in collaborazione con Slow Food.

Per tutto il pomeriggio, si svolgeranno il Restart Party, in collaborazione con Altreconomia, un’occasione divertente e gratuita, dove un gruppo di esperti volontari ti aiuterà ad imparare come dare nuova vita a oggetti che non funzionano più, e lo Swap Party, mercatino dell’usato per sostenere l’emporio solidale Social Market Nord Milano.

Generazioni non è solo un luogo per ascoltare e mettersi in gioco nei diversi tavoli di lavoro e incontri pubblici che articolano la rassegna, ma è anche un luogo di svago e socialità.

Tantissime le attività per i più piccoli, varia l’offerta per bere e mangiare, come sempre spettacoli, balli e musica.

Forello conclude: «Siamo convinti che da Generazioni 2023 usciranno idee e percorsi che attraverseranno il nostro territorio, Milano e più in generale la Lombardia. Quest’appuntamento, al ritorno dalle vacanze estive, vuole essere proprio questo: un luogo per mettere a punto i buoni propositi, conoscersi, riconoscersi e ripartire».