Giornata europea dei parchi 2021, Villa Ghirlanda e il suo parco aperti

Il Comune di Cinisello Balsamo riapre le porte di villa Ghirlanda Silva e del suo bellissimo parco e lo fa in occasione della "Giornata Europea dei Parchi".

Il 6 giugno, infatti, sarà una domenica speciale dedicata alla scoperta e alla valorizzazione di uno dei patrimoni artistici della città. Oltre a poter visitare la villa storica con i suoi suggestivi affreschi, sarà possibile partecipare a tour guidati nel giardino all'inglese, uno dei più belli e meglio conservati d'Italia.

Inoltre, nella cornice verde del parco sono stati organizzati una serie di eventi per tutto il giorno e per tutte le fasce di età, come letture, giochi da tavolo, un laboratorio di archeologia, uno spettacolo teatrale e un concerto della Civica Scuola di Musica.

L'assessore alla cultura Daniela Maggi spiega: «Siamo fortunati ad avere un patrimonio artistico così prezioso in città, Villa Ghirlanda Silva è da sempre uno dei simbolo di Cinisello Balsamo e uno dei luoghi più frequentati dai cittadini. Nonostante questo, in molti non ne conoscono ancora la storia».

Poi aggiunge: «Per questo, e soprattutto per le nuove generazioni, è importante continuare a creare dei momenti per la valorizzazione e la conoscenza della villa e del suo giardino, che è entrato a far parte anche della Rete dei Giardini Storici. Credo poi che il patrimonio artistico non debba solo essere una bella vetrina, ma vado vissuto e tenuto vivo».

Poi termina: «Per questo abbiamo organizzato una serie di eventi che saranno ospitati proprio all'interno del parco e che coinvolgeranno grandi e piccini».

Per le iniziative della giornata del parco, che sono a partecipazione gratuita, occorre prenotare allo 02.66023504. Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito del Comune di Cinisello Balsamo.