Il "Mercato Europeo" ritorna questo weekend in piazza Gramsci

Si terrà da venerdì 1 ottobre a domenica 3 ottobre dalle ore 9 alle ore 24 il "Mercato Europeo" di Cinisello Balsamo.

Più di novanta banchi vendita, molti ambulanti di provenienza internazionale, con un'ampia area food d’eccellenza con cucina tipica dalle regioni italiane e da diversi paesi: Argentina, Brasile, Belgio, Germania, Grecia, Messico, Russia, Polonia, Spagna.

Si potrà trovare davvero di tutto, non solo cibo quindi, ma anche prodotti come: arredamento per la casa, abbigliamento, creme e cosmetici naturali, materiale tecnico per la montagna e molto altro ancora.

E' sicuramente uno degli eventi più attesi e partecipati della stagione organizzato da Apeca Fiva Confcommercio in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo.

Proprio come lo scorso anno con una superficie di 2500 mq, vede la presenza degli espositori, oltre che in piazza Gramsci, anche lungo via Frova e nell’area del parcheggio del Palazzetto dello Sport, dove verrà allestita la zona Food.

Il Mercato sarà inaugurato nella giornata di venerdì 1 ottobre alle ore 10:30 in piazza Gramsci alla presenza del sindaco Giacomo Ghilardi; il vice sindaco con delega a commercio, attività produttive e marketing territoriale Giuseppe Berlino e i rappresentanti di ConfCommercio.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Siamo uno dei primi Comuni ad essere ripartiti con i “grandi eventi” dopo la pandemia, mettendo a disposizione i nostri spazi pubblici per favorire la ripresa economica delle attività commerciali e artigianali. Una manifestazione di eccellenza che ha risonanza oltre i confini comunali e che anche quest’anno non deluderà le aspettative».

Il vice sindaco Giuseppe Berlino aggiunge: «Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest'anno abbiamo voluto riproporre nella nostra città una nuova edizione del Mercato Europeo, in collaborazione con Fiva ConfCommercio. E' un appuntamento sempre molto atteso e apprezzato dalla cittadinanza, e così come avvenuto lo scorso anno, cercheremo di riprodurre la qualità espositiva delle prime edizioni del Mercato Europeo. Sarà un week end adatto a tutti i gusti, attraverso un percorso gastronomico e culturale, dall'atmosfera non solo europea».

In piazza Gramsci e via Frova saranno posizionati i banchi di oggettistica e artigianato, mentre i banchi alimentari saranno posizionata presso l’area parcheggio del Palazzetto dello Sport.

Giacomo Errico, presidente di Apeca Fiva ConfCommercio, commenta: «Ritorniamo alla vita, alla normalità e con entusiasmo veniamo ad allietare la città di Cinisello Balsamo. Vi aspettiamo numerosi!».

L'evento si svolgerà in conformità della normativa vigente in materia di misure di contenimento della diffusione della pandemia da covid-19.