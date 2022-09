Doppia "Notte Bianca" tra piazza Gramsci e via Garibaldi

Come ogni anno a Cinisello Balsamo, il passaggio dalla stagione di eventi estivi a quelli autunnali è introdotto dalle "Notti Bianche": venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre, un fine settimana di festa e spettacoli in piazza Gramsci e in via Garibaldi.

Il programma si apre venerdì 30 settembre in piazza Gramsci con bancarelle di hobbisti e street food dalle 15.30 alle 23.

Si entrerà nel vivo dell’evento alle 18.45, sul palco principale della piazza, con una sfilata di moda di abiti originali confezionati nei laboratori dei corsi di moda dagli studenti dell'istituto Montale, indirizzo produzioni tessili sartoriali.

Ad acconciature e trucco penseranno invece gli studenti della scuola di formazione professionale Mazzini, indirizzo estetica-acconciatura.

A seguire, dalle 20.45 alle 23, il clou della serata sarà il concerto della tribute band di Max Pezzali e degli 883 Con un Deca, guidata da Alex Balsamo.

Sabato 1 ottobre animazione e intrattenimento si sdoppieranno anche in via Garibaldi dove si potrà ritrovare l’artigianato degli hobbisti dalle 13 alle 23, mentre dalle 16 alle 18 si aggiungerà anche un dj set live.

La piazza Gramsci torna ad animarsi dalle 14 con un’esposizione di auto, moto e bici d’epoca; dalle 19 alle 21, una pista da ballo posizionata di fronte al palco principale ospiterà un'esibizione a cura di Club Danza Libre e APS Bluedancing di liscio unificato e ballo da sala, boogie woogie, danze argentine, latino americane e caraibiche; dalle 20.45 alle 23 si terrà Super Star Show, un omaggio ai più noti artisti della scena musica pop e rock.

Il vice sindaco con delega al commercio e marketing territoriale Giuseppe Berlino spiega: «Abbiamo pensato di regalare ai cinisellesi una doppia serata di festa con bancarelle, attrazioni, animazione e tanta buona musica».

Poi conclude: «Con un programma di eventi così ricco che può incontrare i gusti di tutti, la nostra città, nel weekend, non smette di offrire opportunità di svago e divertimento».