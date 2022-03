Giovani e lavoro: il 30 marzo torna "Orienta Lavoro" al centro Pertini

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di 150 studenti, torna l’iniziativa nata dalla collaborazione tra l’assessorato alle politiche giovanili e l’assessorato alle politiche educative, formazione e lavoro del Comune di Cinisello Balsamo che ha l’obiettivo di orientare i giovani al mondo del lavoro.

Anche in questa nuova edizione, che si svolgerà il 30 marzo 2022, gli studenti e le studentesse cinisellesi, delle scuole superiori del territorio, potranno acquisire gli strumenti necessari per la ricerca attiva del lavoro, come la valorizzazione delle capacità comunicative grazie ad un kit di strumenti ragionati (CV, videoCV, coverletter).

Partner di progetto sono Afol Metropolitana, Assolombarda, Fondazione Mazzini, Confartigianato-Associazione Imprenditori Nord Milano, Coworking Cofo e Ciofs Fp Lombardia.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «I giovani vogliono essere protagonisti delle loro scelte. Il successo di "Orienta Lavoro" dello scorso anno, anche se in piena pandemia, ci ha dimostrato la necessità e la volontà degli studenti di guardare al futuro».

Termina il primo cittadino: «È nostro compito sostenerli e fornire gli strumenti idonei per costruire la loro vita».

Maria Gabriella Fumagalli, assessore alle politiche educative, formazione e lavoro, e Daniela Maggi, assessore alle politiche giovanili, commentano: «Formazione e lavoro sono due mondi che si intrecciano e che devono comunicare, l’uno è in funzione dell’altro; "Orienta Lavoro" si propone proprio questo obiettivo e vuole essere soprattutto un modo per accompagnare gli studenti e le studentesse nel delicato passaggio dalla scuola al mondo del lavoro fornendo un percorso e degli strumenti concreti».

A differenza della prima edizione, lo svolgimento dell'evento è previsto in presenza con l’organizzazione di veri e propri laboratori in cui i giovani potranno costruire il proprio curriculum e prepararsi a un colloquio di selezione.

In plenaria, inoltre, avranno l'opportunità di incontrare imprenditori ed esperti di settore per una rappresentativa panoramica sul mercato del lavoro.

Il programma prevede una scaletta dedicata a diverse tematiche, come le competenze ricercate dalle aziende e le opportunità di specializzazioni post-diploma con la formazione superiore IFTS e ITS.

Ci sarà spazio anche per parlare delle opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione attraverso "Dote Comune" e il servizio civile universale.

Il manifesto e il programma dell'iniziativa sono stati inviati alle segreterie didattiche per l'adesione che, a causa della pandemia, è ancora rivolta a un numero limitato di presenti.

Per aumentare la possibilità di partecipazione all’evento gli interventi della mattina saranno interamente coperti dalla diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Cinisello Balsamo. Programma completo sul sito internet.