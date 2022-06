"Sogni d’estate", dal 19 giugno al 17 luglio un ricco programma di spettacoli

Anche questa estate cinisellese avrà il suo programma di eventi culturali gratuiti e all’aperto che faranno tappa nei diversi quartieri della città.

Con "Sogni d’Estate", dal 19 giugno al 17 luglio 2022, le piazze e le strade di Cinisello Balsamo diventeranno il palcoscenico di artisti, attori e musicisti che offriranno nelle prossime serate estive un intrattenimento culturale di qualità per tutti i gusti e per ogni età: spettacoli per famiglie, clownerie, concerti e lirica.

L'assessore alla cultura Daniela Maggi racconta: «Finalmente, dopo due anni di pandemia, si torna con eventi pubblici che abbracciano tutta la città. Sarà un’occasione per incontrarsi e godere delle sere d’estate in un clima di spensieratezza».

Maggi continua: «Il calendario tocca diversi punti della città per una proposta culturale sempre più diffusa: da Largo Milano in Crocetta alla piazzetta Arena Il Sole di Sant’Eusebio, dal parchetto di via Toti-Petrarca nel quartiere Campo dei Fiori alla Villa Casati Stampa di Balsamo, per arrivare infine in centro città a Villa Ghirlanda e nell’area accanto al Pertini».

Il programma si apre domenica 19 giugno, ore 21.30 in Largo Milano, con "I Fratellini", spettacolo di nuovo-circo all’interno di Milano Clown Festival ispirato al celebre trio che spopolava in tutta Europa agli inizi del Novecento.

Nella piazzetta Arena Il Sole in via Brunelleschi, venerdì 1 e sabato 2 luglio alle 21.30, due appuntamenti per famiglie: "Varietà Prestige" di Francesca Zoccarato con marionette e clownerie che omaggiano il cabaret degli anni ’30 e "Il sogno di Tartaruga" della compagnia Il Baule Volante, una fiaba africana animata con pupazzi e musica.

Domenica 3 luglio, alle 21.30 nel parchetto di via Toti-Petrarca si esibirà un’orchestra di giovani musicisti della Filorchestra Paganelli con musiche di Van Morrison, Carosone, Glenn Miller, Santana, Miles, Strayhorn, Ellington, Deep Purple e Mancini.

Villa Casati Stampa ospiterà venerdì 8 luglio alle 21.30 "L’elisir d’amore", un melodramma giocoso a cura di Officina dei Transiti e Compagnia Fuoriopera con la musica di Gaetano Donizetti e venerdì 15 luglio "Vagues Saxophone Quartet", a cura di Cinifabrique e Xsquì, un ensemble di sassofoni che passa dai tradizionali canoni del quartetto classico alla musica jazz e ai nostri giorni.

Infine sabato 16 e domenica 17 luglio, ore 21.30, il calendario farà tappa in centro città, prima in Villa Ghirlanda Silva con Il magico bosco di Gan, spettacolo di narrazione e ombre tra grandi abeti luminosi della Compagnia Molino Rosenkranz, poi accanto al Pertini (via XXV Aprile – Largo Giussani) con Voodoo Mars live + DJ Henry, uno stravagante quartetto che unisce rockabilly anni ‘50, riti voodoo e dischi volanti.