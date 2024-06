Verde pubblico, ora si procede più speditamente con il taglio dell'erba

Cespugli e prati sono cresciuti a dismisura in questi mesi, complici anche le numerose piogge e qualche polemica è piovuta anche da "Alleanza Verdi Sinistra Italiana".

L’amministrazione comunale spiega le ragioni dello slittamento che si è verificato nella programmazione dei tagli.

Le note riduzioni di bilancio derivanti dal lodo gas hanno costretto la giunta comunale, nei mesi scorsi, a utilizzare una buona parte delle risorse a disposizione per la copertura del debito pubblico, con conseguenze su alcuni servizi, tra questi il verde pubblico.

In particolare le cifre a disposizione hanno inciso soprattutto sulla frequenza e sulla calendarizzazione. Finora si è potuto garantire il taglio solo nei luoghi più sensibili quali parchi, scuole e cimiteri.

A ciò si è aggiunto il problema del clima che ha favorito la crescita di tutte le specie verdi, dall’erba semplice ai cespugli e alberi fino agli infestanti. Problema analogo che si è verificato in tutti i Comuni e che non ha consentito un taglio dell'erba continuativo.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Siamo consapevoli che le conseguenze del lodo avrebbero creato alcune criticità e disagi che stiamo man mano monitorando e gestendo. Tant’è che anche questa volta siamo riusciti con una variazione a reperire nuove risorse e a rimpinguare il capitolo dedicato al verde. Inoltre è in corso il nuovo appalto per le attività di diserbo per ripulire dalle erbacce le nostre strade e marciapiedi».

L'assessore al verde Daniela Maggi assicura: «Ora potremo riprendere il taglio del verde con un nuovo cronoprogramma più serrato. Interveniamo al massimo delle disponibilità per recuperare il tempo perduto. Contiamo, quanto prima, sperando anche in una stabilità del meteo un po’ più duratura, di riportare in ordine il verde cittadino».