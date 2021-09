Nuova proroga fino al 31 dicembre per i dehors di bar, pizzerie e ristoranti

L’occupazione temporanea del suolo pubblico ad uso plateatico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (compresi bar, ristoranti, pizzerie) sarà nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2021

Via XXV Aprile

L’occupazione temporanea del suolo pubblico ad uso plateatico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (compresi bar, ristoranti, pizzerie) sarà nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2021, come previsto dal Decreto Sostegni, convertito nella legge 69 del 21 maggio 2021.

Inoltre, viene prorogato al 31 dicembre 2021 anche l’esonero per le aree mercatali che non dovranno pagare il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi pubblici.

Per chi è già autorizzato alla data del 31 marzo è previsto il tacito e automatico rinnovo.

Sul sito comunale sono presenti le modalità per presentare le nuove istanze di occupazione suolo pubblico senza ulteriori oneri, con un iter semplificato e l'aggiunta di una serie di deroghe per gli esercizi che non possiedono aree esterne, consentendo l’utilizzo di suolo pubblico entro i 200 metri e prevedendo inoltre la possibilità di chiudere alcune vie.

Il vice sindaco Giuseppe Berlino (con delega al commercio) spiega: «La proroga permette di continuare a supportare le attività con l'obiettivo di valorizzare il tessuto economico della nostra città. Ci avviamo verso l'autunno, è vero, ma speriamo che il clima sia ancora un po' favorevole».