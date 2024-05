Antenna abusiva in viale Fulvio Testi, Sinistra e Verdi all'attacco del sindaco

E' polemica politica politica intorno a un'antenna installata sul tetto di un palazzo in viale Fulvio Testi 176.

Per un gruppo di abitanti il traliccio sarebbe abusivo e il loro presidio di protesta avvenuto nella mattinata di martedì 30 aprile, ha ricevuto l'appoggio dai gruppi locali di Sinistra Italiana ed Europa Verde anche tramite un'interrogazione in consiglio comunale.

Ricostruendo la storia, dal 6 aprile 2022 il condominio del civico 176 di questa importante arteria che ci collega a Milano, ha risolto il contratto di locazione del tetto con l’azienda RF Com, proprietaria di un traliccio abusivo alto circa 23 metri che non rispetta alcuna legislazione in materia di sicurezza sul lavoro.

L’impresa non è stata in grado di fornire le certificazioni di sicurezza all’amministrazione di condominio che ne aveva chiesto esplicitamente la consegna. Da qui, tramite una specifica clausola presente nel testo, i condomini hanno deciso di risolvere il contratto.

Successivamente, il Comune di Cinisello Balsamo ha emanato una ordinanza di demolizione del traliccio abusivo. Mai attuata anche perché, in pendenza di giudizio davanti al Tar instaurato dall'impresa, il Comune ha emanato una successiva ordinanza di messa in sicurezza (di un bene abusivo).

I condomini forniscono tutte le documentazioni adeguate e dimostrano che è impossibile mettere in sicurezza il condominio senza rimuovere l’immenso traliccio della RF Com che, nel frattempo, ha depositato al Comune perizie anch'esse attestanti che il traliccio non regge le forze del vento come per legge.

Questo il comunicato a firma dei due segretari Gaetano Petronio e Francesco Casarolli: «Qui abbiamo un gruppo di cittadini che lottano per la messa in sicurezza di una struttura abusiva che potrebbe causare gravi danni non solo al condominio su cui è installata ma anche al quartiere e al sottostante viale Fulvio Testi».

«Dall’altro lato abbiamo una società, la RF Com, che è disposta a tutto pur di non rimuovere questa struttura abusiva perché essenziale per i suoi guadagni. Ora noi vogliamo sapere da che parte sta il Comune di Cinisello Balsamo e il suo sindaco».

«Non abbiamo visto selfie né foto social da queste parti, ma anzi i condomini affermano che il sindaco ha dichiarato esplicitamente di non volersi mettere contro la società proprietaria del pericoloso traliccio».

Se così fosse sarebbe evidente una cosa: che questa giunta è dalla parte dei privati non dei cittadini. Com’è possibile che, pur essendo il Comune a conoscenza da anni dell'abusivismo e con una ordinanza di demolizione risalente al 2022, questa antenna sia ancora in piedi?».

«Il manufatto non ha nemmeno la messa a terra: se viene colpita da un fulmine c’è il rischio che si incendi tutto il palazzo. Se poi, come qualche settimana fa, in una giornata di forte vento l’antenna perde stabilità e si rompe, la caduta avverrebbe direttamente sulla strada dove passano le macchine».

«Data la gravità della situazione, l’assenza di interventi da parte dell’amministrazione ci dimostrano una cosa semplicissima: il sindaco ama la nostra città finché non ci sono in gioco interessi privati delle aziende».