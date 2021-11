Nuovi protocolli d'intesa per un'efficace gestione dei servizi scolastici

La giunta comunale di Cinisello Balsamo approva alcuni protocolli d'intesa di durata triennale con gli istituti scolastici cittadini, e il centro per l'istruzione adulti per garantire un’efficace, puntuale e corretta gestione del servizio scolastico.

A tal proposito vengono destinati fondi per un totale complessivo di 312mila euro. L'obiettivo che ci si prefigge è quello di definire, nella specificità di ruoli e responsabilità, le modalità da mettere in campo per migliorare l'iter di realizzazione dell’offerta formativa, che comprende anche gli aspetti relativi all’accoglienza, all’integrazione e al contrasto al disagio scolastico.

L’amministrazione comunale potrà stabilire eventuali obiettivi specifici (avvio di azioni o interventi particolari, quali sportelli di supporto, percorsi con le classi, etc...) ai quali i singoli istituti scolastici dovranno attenersi per l'utilizzo dei fondi.

Verrà anche garantito il trasferimento di fondi per l'acquisto diretto di arredi in capo alle istituzioni scolastiche per valorizzare l'autonomia di programmazione dei singoli istituti comprensivi.

Siglato anche il protocollo d’intesa in materia di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico allo scopo di prevenire o quantomeno contenere il fenomeno della dispersione scolastica, così come il protocollo d’intesa in materia di segnalazione di situazioni di pregiudizio in danno di minori per le particolari situazioni di disagio sociale e/o familiare.

L'assessore all'istruzione, formazione e politiche educative Maria Gabriella Fumagalli spiega: «L'approvazione di questi protocolli non è una formalità, attraverso questi strumenti di lavoro vengono definiti iter amministrativi, compiti, responsabilità di ciascun attore per un lavoro di rete. Un rapporto quello con le istituzioni scolastiche sempre improntato alla collaborazione costante e basato sulla fiducia e informazione reciproca».