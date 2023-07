Protocollo di intesa con la GdF per i progetti legati al PNRR

E’ stato sottoscritto, tra il Comune di Cinisello Balsamo e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, un protocollo di intesa per tutelare le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quello per gli Investimenti complementari e programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.

L’atto è stato sottoscritto dal sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi e dal comandante provinciale della guardia di finanza di Milano, il generale Francesco Mazzotta, presso la sala giunta del Comune.

Nei mesi scorsi si sono tenuti una serie di incontri volti a porre in essere strategie per migliorare l’efficacia complessiva di quelle misure che vogliono prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR, per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti.

Si tratta di risorse finanziarie ingenti per il Paese, e la responsabilità del loro utilizzo viene affidata, nel caso cinisellese, ad esempio, all’ente locale stesso in qualità, appunto, di soggetto attuatore delle progettualità sul territorio.

Quindi, l’amministrazione ha sentito l’esigenza di attuare una collaborazione con il comando provinciale della guardia di finanza, nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, per garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse stanziate e a disposizione.

L’intesa consentirà il monitoraggio degli investimenti e prevede un periodico flusso informativo alla guardia di finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica anche locale, concernente le informazioni attinenti ai diversi investimenti e interventi realizzati sul territorio, al fine di condurre analisi mirate e, eventualmente, attività di controllo.

Il protocollo, in aderenza al contesto normativo, valorizza il ruolo del Comune di Cinisello Balsamo, nell’ambito delle funzioni previste dalla normativa, quale soggetto attuatore e stazione appaltante tenuto, tra l’altro a comunicare al comando provinciale le informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria, di cui sia venuto a conoscenza oltre a mettere a disposizione della guardia di finanza dati e informazioni utili al perseguimento delle finalità collaborative, con particolare riguardo agli interventi, ai realizzatori o agli esecutori, per le autonome attività di analisi e controllo.

Infine, un ulteriore ruolo è quello di vagliare e comunicare informazioni su ciascun intervento là dove vengano rilevate anomalie suscettibili di approfondimento da parte dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Così ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi: «Con questo protocollo intendiamo tutelare l’amministrazione e gli investimenti in programma sul territorio nell’ambito dei progetti legati al PNRR».

Ghilardi prosegue: «Il tutto nell’ottica, come recita la normativa, del principio della sana gestione finanziaria e in aderenza alla normativa nazionale ed europea e per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali».

E termina: «Con questo accordo confidiamo di poter contare su un supporto esperto e competente in un ambito quanto mai complesso e delicato».

Il generale Francesco Mazzotta spiega: «Le ingenti risorse destinate a finanziare il PNRR impongono la necessità di adottare un adeguato presidio di legalità volto a garantirne il corretto ed efficiente impiego. La guardia di finanza, in virtù delle proprie generali competenze in materia economico-finanziaria, è fortemente impegnata nella prevenzione e a contrasto di tutte quelle condotte che, in modo fraudolento, tendono a distogliere le risorse del PNRR dagli scopi cui sono destinate, mettendo così a rischio la corretta realizzazione di importanti opere ed arrecando, in ultima analisi, un grave danno per la collettività».

Poi aggiunge: «È perciò indispensabile valorizzare ogni elemento di conoscenza disponibile e, in tale ottica, il protocollo d’intesa con il Comune di Cinisello Balsamo permetterà ai reparti operativi del corpo di far affidamento su input informativi qualificati che garantiranno celerità negli interventi, con la finalità di scongiurare che condotte illecite arrechino danni irreversibili alla realizzazione di importanti progetti finanziati per il territorio».