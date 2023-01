Firmato il protocollo di rete con il tavolo "Abitare Insieme"

Per meglio rispondere ai differenti bisogni abitativi delle famiglie e dei cittadini con misure e progetti finalizzati alla realizzazione di un abitare sociale e sostenibile, il servizio centralità della persona del Comune di Cinisello Balsamo ha avviato da tempo un percorso di confronto e collaborazione con le cooperative edificatrici e i servizi immobiliari Martinelli.

Nel 2020 era sorta una prima esigenza di confronto tra l’amministrazione comunale e le cooperative per affrontare alcune problematiche relative agli inquilini, era nato così il tavolo "Abitare Insieme".

In questi giorni, con la sottoscrizione del protocollo di rete, il tavolo "Abitare Insieme" si formalizza e diventa un luogo di lavoro permanente che vede gli stessi soggetti impegnati in un lavoro comune in uno spirito di co-responsabilità.

Cooperativa di Abitanti Uniabita, Cooperativa Edificatrice Armando Diaz, Cooperativa Edificatrice La Nostra Casa, Servizi Immobiliari Martinelli, Fondazione Auprema e l'amministrazione di Cinisello Balsamo, attraverso lo scambio di risorse, conoscenze e competenze, si incontreranno con periodicità per confrontarsi e valutare le diverse opportunità e strategie da mettere in campo per far fronte alle necessità sempre più complesse della cittadinanza sul tema dell’abitare.

Altro importante compito del tavolo, oltre a quello di monitorare e mappare i bisogni, sarà anche quello di promuovere e sviluppare le politiche abitative in un’ottica trasversale con altri settori dell’amministrazione comunale, includendo e coinvolgendo anche altri soggetti locali del mondo privato.