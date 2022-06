Nasce in Villa Ghirlanda il “Tavolo delle imprese e del lavoro”

Con l’obiettivo di sostenere il mondo del lavoro e promuovere iniziative a supporto del sistema imprenditoriale del territorio, è stato siglato un protocollo d’intesa tra Comune di Cinisello Balsamo e undici realtà di rilievo locale e nazionale.

Per la precisione le undici realtà sono: Apa Confartigianato Imprese Nord Milano, Assimpredil Ance, Associazione Imprenditori Nord Milano, Assolombarda, CBcomm, Confcommercio-Associazione territoriale di Sesto San Giovanni-Delegazione di Cinisello Balsamo, Confcooperative Milano e dei Navigli, Confesercenti Milano, Legacoop Lombardia, Ordine degli Avvocati e Unione Artigiani della provincia di Milano.

Nella Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda Silva il sindaco Giacomo Ghilardi ha invitato alla firma del documento i rappresentanti delle diverse associazioni di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di imprese locali e sovracomunali che, in partnership con il Comune di Cinisello Balsamo, daranno vita alla costituzione di un tavolo, un gruppo di lavoro condiviso che si propone di creare un efficace e sinergico sistema di rete tra le realtà pubbliche e private.

Diversi gli ambiti di intervento del tavolo: dalla riqualificazione dei lavoratori, in termini di formazione e qualificazione professionale, allo sviluppo del mondo imprenditoriale, passando dalla formazione e informazione, fino alla sicurezza, con un’attenzione particolare all’imprenditoria femminile e ai giovani, anche con progetti di orientamento e accompagnamento all’autoimprenditorialità e al reinserimento in azienda delle partite iva.

Cinisello Balsamo conta oggi più di 6.600 imprese sul territorio, tra le quali circa 1.500 come unità locali e oltre 5.100 come sede di un’attività che si espande su diversi piani, da quello regionale a quello sovranazionale.

L’amministrazione sarà il punto di riferimento per trovare le sinergie comuni alla soluzione di problematiche o alla creazione di opportunità che le diverse realtà raccolgono dai loro associati.

Inoltre metterà in campo gli strumenti idonei ad informare e indirizzare le imprese verso le associazioni di categoria per i servizi di assistenza agli imprenditori e le azioni di rappresentanza sindacale che le stesse svolgono in base ai rispettivi statuti.

Il sindaco Giacomo Ghilardi commenta: «Il tessuto imprenditoriale di un territorio ci dice molto del suo stato di salute e l’estrema vitalità delle imprese che operano a Cinisello Balsamo ce ne offre conferma tutti i giorni».

Il primo cittadino aggiunge: «Siamo orgogliosi di ospitare realtà propositive con cui innescare uno scambio virtuoso per ogni parte coinvolta, dando voce alle necessità di tutti, dai lavoratori autonomi alle attività commerciali, cooperative, professionali, e creando una rete unita nell’obiettivo di fornire adeguate risposte».