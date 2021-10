Il questore di Milano Petronzi incontra Ghilardi

Nella mattinata di lunedì 11 ottobre il dottor Giuseppe Petronzi, dopo essersi recato al commissariato di polizia di via Cilea, è arrivato a Palazzo Confalonieri

Visita di cortesia del questore di Milano in municipio a Cinisello Balsamo.

Ad accoglierlo in Comune il primo cittadino Giacomo Ghilardi.

Il questore di Milano era già stato a Cinisello Balsamo lo scorso febbraio in occasione della cerimonia di posa del cippo a Pietro Tantimonaco, il capitano della polizia di stato deceduto quarant'anni fa in un incidente stradale in circostanze mai chiarite lungo viale Fulvio Testi.

Questa volta si è trattato di una breve visita di cortesia.

Così il sindaco Ghilardi dopo l'incontro: «Sono davvero onorato per questa occasione. Un momento privilegiato di incontro e confronto sulle diverse tematiche legate alla sicurezza della nostra città e per fare il punto su alcune questioni importanti».