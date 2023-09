Petizione della Filarmonica Paganelli per la nuova sede, il Comune risponde

Da martedì 26 settembre sta circolando sui social network una petizione promossa dalla Filarmonica Paganelli (che in poche ore ha già raggiunto più di 600 firme) per sensibilizzare la cittadinanza rispetto alla necessità di una nuova sede perché «quella attuale è inadeguata e fatiscente, nonché troppo onerosa».

L'amministrazione comunale, venuta al corrente della petizione, spiega i fatti e risponde a questa iniziativa con un comunicato molto dettagliato:

«Da anni la Filarmonica ha trovato casa nell’immobile comunale di via Alberto da Giussano. Sede che l’associazione occupa ancora oggi, nonostante abbia comunicato regolare disdetta nell’aprile del 2022, risultando pertanto morosa per il canone di locazione con un corrispettivo di oltre 10mila euro».

«La convenzione in essere con l’amministrazione, di durata triennale, rinnovata per oltre 10 anni, prevede un contributo pari a 25mila euro annui a fronte di 8 concerti da svolgere sul territorio. Convenzione che risulta essere la più alta erogata dall’amministrazione comunale nell’ambito associativo culturale».

«In più occasioni l’amministrazione comunale ha incontrato la Filarmonica Paganelli per individuare soluzioni alle problematiche da loro segnalate rispetto alla sede che puntualmente sono state rifiutate. È stata proposta anche la collaborazione per una sede in condivisione».

«Si aggiunge che nell’ultimo incontro dell’8 settembre 2023, alla presenza degli assessori alla cultura Daniela Maggi e del patrimonio Fabrizia Berneschi, a fronte della dichiarazione del presidente di non voler lasciare l’immobile, nonostante disdetta, l’amministrazione ha fatto eseguire un sopralluogo per trovare una soluzione al problema del riscaldamento lamentato, che poi è risultato idoneo».

«Si precisa che in ogni caso l’assegnazione di spazi pubblici non può prescindere dalla pubblicazione di un bando al quale la Filarmonica Paganelli potrà partecipare».

L'assessore Fabrizia Berneschi precisa: «A seguito delle loro richieste non è mai stato negato l’incontro, c’è sempre stata da parte nostra disponibilità ad andare incontro alle loro necessità. Proprio ieri mattina (martedì 26 settembre, ndr) sono state recepite le loro esigenze di verificare le condizioni della caldaia e, in tempi brevissimi, abbiamo inviato dei tecnici per il sopralluogo, per poi apprendere che mentre si svolgevano le verifiche l’associazione procedeva con una petizione».

L'assessore Daniela Maggi aggiunge: «Apprendo con rammarico della scelta della Filarmonica Paganelli di far ricorso a una petizione, nonostante le numerose interlocuzioni in corso. Sono sempre stata disponibile al dialogo e alla collaborazione nella massima trasparenza, correttezza e nel pieno rispetto delle norme, dimostrando in molte occasioni di valorizzare e premiare l’alto valore culturale e sociale di questa realtà musicale».