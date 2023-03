Già 1000 firme raccolte contro l'abbattimento della scuola Anna Frank

In pochi giorni il coordinamento di cittadini e comitati del quartiere Crocetta ha raccolto circa 1000 firme nel Comune di Cinisello Balsamo contro l'abbattimento della scuola Anna Frank di via Friuli 18 (la prima scuola pubblica a ciclo completo dai 3 ai 13 anni a metodo Montessori d’Italia), al cui posto è prevista la realizzazione di un giardino, e contro lo spostamento in altre aree della città del consultorio familiare e centro di aggregazione giovanile che ora hanno sede nel quartiere Crocetta.

Tutte azioni previste dal progetto “Entangled" approvato dalla giunta comunale il 21 novembre 2022.

Il Coordinamento racconta i prossimi passi: «Una delegazione di firmatari della petizione chiederà nella serata di giovedì 16 marzo di essere ricevuta durante il consiglio comunale, dove vige ancora il divieto di poter presenziare alle sedute consiliari nonostante la fine dello stato d’emergenza, per presentare le firme raccolte e per poter porre le domande avanzate dai cittadini alla giunta e al consiglio».

«I cittadini si sono mobilitati nella raccolta firme in difesa dei servizi pubblici in Crocetta per fare sentire la loro voce in quanto non sono mai stati interpellati sulle decisioni prese dall’amministrazione comunale per il quartiere, né sono stati avvisati dell’approvazione della delibera di giunta lo scorso anno».

«La delocalizzazione dei servizi pubblici fuori dalla Crocetta, prevista da “Entangled”, mette a rischio la sopravvivenza stessa dei percorsi virtuosi avviati negli anni da importanti presidi pubblici».

«A cominciare dalla scuola a metodo Montessori che ogni anno vanta una lista d’attesa per le iscrizioni; il Consultorio, che ha sede nello stesso edificio della scuola in via Friuli, ed è il più importante riferimento sanitario per il quartiere di fronte alla sempre più carente disponibilità di medici di base e pediatri; il Centro di aggregazione giovanile di viale Abruzzi 11, che garantisce supporto educativo e di avviamento al lavoro con un’offerta variegata di attività, laboratori e collaborazioni rivolte ai ragazzi del quartiere».

«I firmatari chiedono che il progetto “Entangled”, sinora vigente, sia fermato e, a fronte del silenzio dell’amministrazione nei confronti della cittadinanza durante l’elaborazione del progetto e dopo la sua approvazione, domandano: la giunta comunale intende modificare con atto ufficiale la delibera “Entangled” entro e non oltre il termine di questa consiliatura?».

«Se la giunta intende modificare la delibera, i firmatari chiedono: quale sarà il futuro del plesso Anna Frank e degli alunni che attualmente frequentano, o frequenteranno, la scuola a metodo Montessori? Quale sarà il destino del consultorio familiare che ha sede nello stesso edificio della scuola Anna Frank? Ogni servizio attualmente erogato dal consultorio resterà in essere? Dove sarà collocato il centro di aggregazione giovanile che attualmente ha sede in viale Abruzzi 11?».