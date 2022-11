Addio al numero verde, arriva il ritiro del verde porta a porta

Dal 2 gennaio 2023 cambia la modalità di raccolta del verde. Non sarà più a chiamata tramite il numero verde della Nord Milano Ambiente, ma porta a porta, un giorno alla settimana.

Verrà messo a disposizione dei cittadini un apposito bidone di colore rosso da 240 litri per raccogliere piccole potature, fogliame, sfalci d’erba, residui di pulizia di vasi e orti.

Il vice sindaco Giuseppe Berlino, con delega all’ambiente, racconta: «Diverse sono le ragioni che motivano questo cambio. Innanzitutto per la necessità della società che gestisce il servizio, la Nord Milano Ambiente, di adeguarsi alla normativa in termini di modalità di conferimento dei rifiuti e di sicurezza dei lavoratori».

E poi aggiunge: «Ma soprattutto il nuovo bidone permetterà di effettuare una raccolta differenziata più efficace, oltre a limitare l’uso di sacchi di plastica, introducendo un unico contenitore pratico, capiente e semplice da svuotare».

Il nuovo servizio del verde porta a porta servizio offrirà al cittadino un ritiro frequente e senza ulteriore impatto ambientale, perché unito ai giorni di raccolta già previsti per gli altri rifiuti.

La raccolta avverrà una volta a settimana e nei seguenti giorni: lunedì zona A (Casati-Brollo, Villa Rachele, Rondinella, Crocetta, Balsamo); martedì Zona B (Borgomisto, Sant’Eusebio, Nigozza, Robecco, Bellaria); mercoledì Zona C (Centro, Bellaria, Campo dei Fiori).

Quanto alle modalità di conferimento, gli scarti vegetali andranno conferiti direttamente nel nuovo bidone rosso, mentre le fascine di rami dovranno essere poste ai piedi del contenitore legate con spago (max. 5, ridotte a 1 metro di lunghezza, massimo 10 kg per fascina).

Eventuali rifiuti verdi conferiti in altri contenitori, sacchi, ceste, etc…non saranno ritirati.

A partire dal 2 gennaio 2023, il servizio a richiesta su prenotazione tramite numero verde non sarà più attivo; rimarrà sempre possibile conferire i materiali vegetali presso la piattaforma ecologica di via Petrella, da lunedì a sabato dalle 8 alle 16.

Per le sole utenze domestiche, è già possibile richiedere gratuitamente il nuovo contenitore da lunedì 12 dicembre.

Se si vive in un’abitazione indipendente chiamare il numero verde 800421738 o recarsi direttamente presso la sede di Nord Milano Ambiente, via Modigliani 5. Se si vive in un contesto condominiale occorre contattare il proprio amministratore di condominio.