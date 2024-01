Inaugurato il "Bar Motta by Luna Blu" gestito dai "ragazzi speciali"

Nuova vita per lo storico bar “Al Portico” il Motta di via San Paolo 2 a Cinisello Balsamo.

Insieme a Maurizio e Daniela Bonomi, storici proprietari del locale, al sindaco Giacomo Ghilardi, al vice sindaco Giuseppe Berlino, al ministro per le disabilità Alessandra Locatelli (nella foto qui sotto al taglio del nastro, ndr), ai rappresentanti della fondazione "Il Domani dell'Autismo", all’eurodeputata Silvia Sardone, alle telecamere di Rai3 e a tanti concittadini cinisellesi, nella mattinata di sabato 13 gennaio è stato effettuato il cambio di gestione.

Maurizio e Daniela Bonomi hanno infatti deciso di donare l'attività nel rione Balsamo dopo 42 anni alla fondazione "Il Domani dell'Autismo" (e alla sua cooperativa "I ragazzi della luna") che garantirà il proseguo del servizio bar tramite il lavoro di alcuni ragazzi "speciali”.

Il bar “Al Portico, il Motta”, 1981-2023, è una bottega storica del territorio che ha visto susseguirsi generazioni non solo di clienti, ma soprattutto di amici. Ora cambia il nome in "Bar Motta by Luna Blu".

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha commentato: «Oggi con il cuore e la passione rimarrà la casa di tante persone, ma soprattutto il luogo dove tanti ragazzi “speciali” potranno formarsi, imparare, lavorare e costruirsi un domani, nel segno dell’inclusione e dell’altruismo.