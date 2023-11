/ Via Guglielmo Marconi

Lotta allo spreco alimentare, progetto educativo pilota nella scuola Garibaldi

Prende il via un progetto educativo contro lo spreco alimentare nella scuola primaria Garibaldi: il pane e la frutta avanzati e non distribuiti verranno recuperati e portati agli enti assistiti dalla Fondazione Cumse in collaborazione con il Banco Alimentare