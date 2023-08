Maltempo, dalla Regione arriva il rimborso di 800mila euro per le scuole

Sono ben 13 le scuole del territorio danneggiate dal maltempo di luglio per un totale di 789.100,38 euro di lavori, secondo i calcoli effettuati dall’ufficio tecnico comunale, rientranti tra quegli interventi considerati “indifferibili” al fine di garantire in sicurezza la ripresa delle attività di educazione e istruzione, rimborsabili con lo stanziamento di 3.284.623,72 euro di Regione Lombardia per gli eventi meteorologici intensi verificatisi dal 4 al 31 luglio 2023.

Le scuole per le quali il Comune di Cinisello Balsamo ha presentato una relazione danni e che rientrano nella misura straordinaria regionale sono: le scuole dell’infanzia Papa Giovanni XXIII I, II e Gianni Rodari, le scuole primarie Buscaglia, Costa, Manzoni, Monte Ortigara, Parini e Villa, la scuola secondaria di primo grado Paisiello, la scuola elementare Zandonai e la scuola secondaria di primo grado Anna Frank.

In alcuni casi le strutture sono state colpite sia dall’evento atmosferico del 21 che del 25 luglio e gli interventi, per lo più, sono già stati effettuati.

Discorso a parte per la scuola Zandonai per la cui agibilità si è intervenuti con una copertura del tetto temporanea per la quale sono stati spesi circa 50mila euro, a rimborso dalla Regione. L’intervento definitivo tuttavia richiederà una spesa di circa 600mila euro.

Gli altri lavori effettuati o in corso sono di pulizia da acqua, fango e detriti, ma anche di riparazione o sostituzione di infissi, controsoffitti, cornicioni e per gli abbattimenti e il loro smaltimento.

I Comuni che hanno presentato la relazione danni sono 45 con 157 schede sui lavori di somma urgenza, tra cui appunto, Cinisello Balsamo che risulta il Comune più danneggiato.

La giunta regionale, nella riunione dell’8 agosto scorso ha autorizzato un prelievo urgente di 5 milioni di euro dal fondo di riserva per spese impreviste con copertura finanziaria sul capitolo del bilancio “Contributi agli investimenti delle amministrazioni locali per interventi conseguenti a calamità naturali” dell’annualità 2023, e sul capitolo “Risarcimento danni a seguito di calamità naturali a favore delle amministrazioni locali”.

Il contributo è riconosciuto nella misura del 100% dell’importo ammesso ed è erogato al Comune a seguito della presentazione della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.

Il sindaco Giacomo Ghilardi, che detiene la delega al bilancio, commenta: «Grazie a Regione Lombardia per questo stanziamento straordinario che ci consente di avere un ristoro a bilancio sui lavori già effettuati o in corso sulle scuole cittadine che dal 1 settembre riprendono le attività in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico».

Poi conclude: «Cinisello Balsamo è stata tra i Comuni più colpiti dal maltempo di luglio e uno dei nostri plessi, proprio sabato scorso, è stato nuovamente danneggiato dall’ennesimo violento temporale».

L'assessore all’istruzione, formazione, lavoro, educazione e infanzia Maria Gabriella Fumagalli analizza: «I danni ai plessi scolastici sono stati numerosi: con tempestività abbiamo effettuato i lavori necessari e le scuole sono agibili in concomitanza con il rientro imminente del personale docente e non docente».

E aggiunge: «La notizia della misura straordinaria di Regione Lombardia è di particolare sollievo perché ci permette di rientrare delle risorse spese».

Infine termina: «Per il primo giorno di scuola gli edifici potranno accogliere i nostri ragazzi, con la speranza di esserci lasciati alle spalle la stagione dei violenti temporali».