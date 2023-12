La maggioranza: «Figuraccia del PD su disarmo nucleare e condanna Hamas»

Le forze politiche di maggioranza reagiscono alle parole delle opposizioni (Partito Democratico e lista civica "Cittadini Protagonisti Insieme"), relative al disarmo nucleare e alla fiaccolata della pace, con un comunicato congiunto.

A firmare il comunicato sono la lista civica "Ghilardi Sindaco", Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia.

«Nel corso dell'ultimo consiglio comunale, il Partito Democratico locale ha compiuto un'ulteriore figuraccia ritirando il proprio ordine del giorno sul disarmo nucleare, evidentemente per evitare di esprimersi con il voto».

«Questo comportamento dimostra, ancora una volta, l'incapacità dell'opposizione locale di affrontare temi cruciali con la necessaria profondità e conoscenza, preferendo frasi vuote, strumentalizzazioni e azioni prive di significato».

«Il dibattito verteva sul disarmo nucleare, una questione condivisa da tutti, ma che richiedeva un approfondimento più accurato, a cui la minoranza non è stata in grado di rispondere adeguatamente, ancorata a posizioni chiaramente ideologiche e speculative, prive di sostanza».

«Nonostante un apparente tentativo di collaborazione da parte dell'opposizione finalizzato a trovare soluzioni comuni, è emerso un repentino ritiro dell'appoggio al momento del voto, mettendo da parte il bene della città».

«La scorsa settimana, dopo aver teso loro la mano per avviare un percorso di riflessione, la minoranza ha deciso impulsivamente di ritirare il documento dopo oltre due ore di consiglio. Gli interventi della minoranza sono stati spesso contraddittori e confusionari, cercando di strumentalizzare le posizioni della maggioranza, “buttandola in caciara”».

«Tuttavia, la risposta decisa e preparata, sostenuta da due importanti emendamenti in linea con i principi europei e della NATO, ha chiarito la posizione della maggioranza. Nonostante gli sforzi della maggioranza nel cercare una condivisione, l'opposizione ha risposto con tono irritato e il ritiro dell'ordine del giorno, vanificando qualsiasi possibilità di giungere a una conclusione congiunta a vantaggio della città».

«In sintesi, si è assistito a un nulla di fatto, con il solo risultato di perdere tempo. Analogamente, il secondo punto all'ordine del giorno, ovvero la presa di posizione contro gli atti terroristici di Hamas, è stato gestito nella stessa modalità».

«Dopo un tentativo di mediazione, il gruppo del PD, evidentemente disunito e influenzato da consiglieri con idee estreme, ha interrotto la mediazione per poi astenersi sul testo della mozione. “Dilettanti allo sbaraglio, crescono”. Per fortuna, non governano più Cinisello Balsamo».