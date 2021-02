PD: «Rione Crocetta, due anni e mezzo di governo del centrodestra per proporre il nulla»

Arriva a stretto giro la replica da parte del Partito Democratico dopo le dure parole della maggioranza in merito alla polemica scatenatasi nella serata di lunedì 1 febbraio in consiglio comunale a Cinisello Balsamo sul tema riguardante il quartiere Crocetta

Arriva a stretto giro la replica da parte del Partito Democratico dopo le dure parole della maggioranza in merito alla polemica scatenatasi nella serata di lunedì 1 febbraio in consiglio comunale a Cinisello Balsamo sul tema riguardante un ordine del giorno (a firma Lega) sul quartiere Crocetta.

Qui di sotto il comunicato integrale del PD:

«Lunedì sera (1 febbraio, ndr) il consiglio comunale ha discusso un ordine del giorno proposto dalla Lega e dal centrodestra».

«Qui sotto potete vedere il confronto tra cosa è stato scritto e poi votato dalla maggioranza, e quanto proposto dal centrosinistra (purtroppo bocciato). Notate qualche differenza? Nella proposta votata non c'è nessun impegno concreto, lo zero assoluto».

«Quattro ore di discussione per non dare alcuna risposta ai cittadini. Difficilmente in aula era stato portato e discusso un documento più inutile. Ma loro non sono quelli che governano da due anni e mezzo Cinisello Balsamo?».

«Nessuno si aspetta che chi governa abbia la bacchetta magica, ma siamo evidentemente di fronte a un imbarazzante tentativo di coprire una totale mancanza di idee da parte di chi, in campagna elettorale, ci aveva promesso miracoli».

«E hanno pure la faccia tosta di uscire dicendoci di avere attaccato le forze dell'ordine. Non solo ribadiamo la nostra fiducia nel loro operato, ma ricordiamo con orgoglio, come abbiamo fatto in aula, che con polizia di stato, polizia locale e carabinieri, c'è sempre stata una collaborazione costante e proficua negli anni passati, riconosciuta dagli stessi rappresentanti delle forze dell'ordine».

«Piuttosto, per quanto ancora i consiglieri di maggioranza continueranno a far finta di dimenticarsi che le uniche opere di cui oggi il sindaco parla (copertura A4, passerella ciclopedonale e metropolitana) sono state volute e finanziate proprio dalle giunte di centrosinistra?».

