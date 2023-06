"Ghilardi Sindaco" smonta le accuse del PD sulle commissioni bocciate

Il gruppo consiliare "Ghilardi Sindaco" con un comunicato replica alle accuse espresse dal Partito Democratico in merito alla proposta di istituire ulteriori due commissioni: una antimafia e una sul progetto Entangled.

Così la lista civica: «Il primo emendamento, che proponeva l'istituzione di una commissione antimafia, è stato respinto dal gruppo consiliare in quanto esiste già, da oltre un anno, il "Comitato per la Legalità", partecipato sia da rappresentanze istituzionali che da figure di grande rilievo con grande esperienza maturata nello specifico settore».

«Il comitato ha l’obiettivo di sensibilizzare e diffondere la conoscenza sui temi della legalità in ogni ambito della vita sociale, con azioni di informazione su norme e strumenti istituzionali per il contrasto di fenomeni di usura ed estorsione a danno di imprese locali, di sollecitare la sottoscrizione di accordi tra enti pubblici e associazioni volti ad arginare il diffondersi di fenomeni mafiosi nel tessuto cittadino, di segnalare alle autorità competenti l’insorgere di fenomeni che possano preludere a una potenziale lesione dell’integrità del tessuto sociale, di coordinare il proprio operato, se necessario, con la commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno di mafie e associazioni criminali».

«Sarebbe stata decisamente inopportuna e ridondante la creazione di una seconda realtà che ha i medesimi scopi».

In merito al secondo emendamento, che proponeva l'istituzione di una commissione specifica per il progetto Entangled, le ragioni per cui è stato bocciato sono sostanzialmente le stesse».

«La commissione territorio, già operativa da anni, si è dedicata al progetto e un tavolo tecnico è stato creato per coordinare gli sforzi di tutti gli attori interessati e confrontarsi costantemente con i cittadini».

«Non possiamo che constatare che l'opposizione strumentalizza costantemente il tema del progetto Entangled, forse delusa dal risultato elettorale. La sensazione è che questi due emendamenti siano strumentali anche al rinvio della delibera riguardante l'affidamento in concessione della gestione del servizio di smaltimento e valorizzazione della frazione umida dei rifiuti (FORSU) alla società ZeroC, un tema di prioritaria importanza per i cittadini di Cinisello Balsamo, alla luce della significativa riduzione dei costi per l'intera comunità».

«Ci dispiace constatare che tutti questi argomenti non siano noti all'opposizione e che le critiche provengano proprio dal PD, da cui siamo ancora in attesa di notizie in merito alle vicende giudiziarie ben note a tutti».

«Il gruppo consiliare "Ghilardi sindaco" rimane impegnato nel perseguire gli interessi dei cittadini di Cinisello Balsamo, concentrandosi sulle questioni prioritarie e lavorando per il loro benessere. Continueremo a promuovere la trasparenza e l'efficienza nell'amministrazione comunale, restando fedeli alle promesse fatte durante la campagna elettorale».