Gli studenti restaurano il murale vandalizzato in via Meani

L’artista Marco Cerioli, accompagnato da una delegazione di ragazzi di alcune scuole cittadine, martedì 4 giugno, dalle ore 10, sarà all’opera per ripristinare il murale di via Meani che è stato oggetto di un grave atto vandalico a pochi mesi dalla realizzazione.

Il disegno, che rappresenta alcuni dei personaggi che fanno parte della storia e dello sviluppo della città, tornerà così integro dopo il danneggiamento.

Un atto che ha indignato la cittadinanza che ha sempre apprezzato la realizzazione. Il murale, finanziato dal Comune di Cinisello Balsamo e realizzato nel mese di ottobre 2023, è il risultato del progetto per le scuole cittadine “Forme e Modi dell’abitare sostenibile - La piazza delle Memorie” come da accordo sottoscritto tra il Comune e le cooperative Uniabita, Diaz e La Nostra Casa, attualmente consorziate in CoCEC (Consorzio Cooperativo Edificatore Cinisellese).

L’obiettivo è quello di contribuire all’educazione al patrimonio culturale e naturale facendo conoscere la vita e le azioni di alcuni illustri personaggi che, nel tempo e in vari ambiti, hanno contribuito sia alla valorizzazione della città e del suo territorio sia al benessere dei suoi cittadini.

Una realizzazione che ha saputo coinvolgere, tramite il linguaggio dell’arte, oltre 300 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado Zandonai, Costa, Garibaldi e Marconi.

Ora l’amministrazione comunale insieme agli alunni delle scuole e ai partner di questo importante progetto, risponde al deplorevole gesto con un’azione corale che ridarà nuova vita all’opera, più bella di prima, con la partecipazione delle giovani generazioni, il cui contributo è importante per ricostruire il senso di rispetto e l’educazione civica.